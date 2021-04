Michelangelo Tommaso ha pubblicato sul suo profilo instagram uno scatto del passato: com’è cambiato in questi anni.

E’ sicuramente uno degli attori più amati ed apprezzati della famosissima soap opera Un posto al sole, Michelangelo Tommaso, veste i panni di Filippo Sartori. Negli ultimi tempi, intorno al suo personaggio, ci sono stati dei veri colpi di scena, che hanno lasciato i telespettatori in grande attesa. Amatissimo e seguitissimo, è avvezzo a condividere sui social spesso immagini che si intrecciano con la sua vita privata e professionale, ricevendo i numerosi commenti dei follower. Curiosando un po’ sul suo profilo, l’attore ha condiviso una foto che lo ritrae in un momento di qualche anno fa: ecco com’è cambiato in questi anni, scopriamolo insieme.

Spunta lo scatto del passato: com’era prima Michelangelo Tommaso

Questa sera, lunedì 12 aprile, andrà in onda una nuova puntata dell’amatissima soap opera Un posto al sole; da anni, siamo completamente avvolti da questa serie, che sembra diventare sempre più intrigante e, sempre più ricca di colpi di scena. Il cast della soap è formato da attori di grande talento: tutti sono molto amati e seguiti, dato che i telespettatori si immergono nei personaggi da loro interpretati, vivendo a pieno le emozioni che trasmettono. Tra gli attori presenti, oggi, citiamo Michelangelo Tommaso, l’interprete di Filippo Sartori. L’artista ha ottenuto in questi anni grande fama, e tale fama si è poi riversata anche sui social, dove ha un profilo instagram di ben oltre i 100 mila follower. Proprio sul suo profilo, andando a curiosare, abbiamo notato una foto del passato, pubblicata qualche settimana fa. “Correva l’anno 2001..da notare che un mio vecchio agente aveva corretto la foto perchè mi consigliava l’intervento di riduzione alle orecchie… beh!”, ha scritto, con grande umorismo, in basso alla foto.

Osservando lo scatto, possiamo notare che, gli anni sono passati, ma l’attore non è affatto cambiato, non trovate? Mostra allora, come oggi, il suo profondo fascino!