E’ venuto a mancare il padre della modella ceca Ivana Mrazova, ex protagonista del GF Vip e fidanzata di Luca Onestini: l’addio su Instagram.

Poche semplici parole cariche di tristezza e di amore: sono quelle usate da Ivana Mrazova per salutare suo padre, purtroppo venuto a mancare in queste ore. Un addio doloroso, uno di quei lutti che segnano la vita per sempre. Non si conoscono al momento le cause del decesso, si sa solamente che nel 2005, quando Ivana aveva 13 anni, il genitore della modella ceca si sottopose ad un intervento chirurgico per un tumore al collo. L’operazione compromise alcuni nervi delle braccia. Migliaia i like e i messaggi di cordoglio giunti sotto la foto che ritrae la bellissima Ivana da bambina immersa nella vasca da bagno col suo papà. L’ex protagonista del GF Vip ha scritto “Ciao papà. Ti amo” nella didascalia all’mmagine.

Ivana Mrazova, il doloroso addio al padre: il messaggio di Luca Onestini

Molti di noi hanno conosciuto la splendida modella in occasione della sua partecipazione alla seconda edizione del GF Vip nel 2017. Fu proprio nel corso di quell’esperienza che Ivana conobbe colui che è poi diventato il suo fidanzato, Luca Onestini. L’ex tronista era entrato nella casa più spiata d’Italia quando era ancora impegnato con Soleil Stasi, sua scelta ad Uomini e Donne. Proprio al GF Vip i due si lasciarono e Onestini continuò la sua avventura nel reality da solo. Fu soltanto dopo la conclusione del programma che tra lui e Ivana scoccò la scintilla, un amore profondo che li mantiene uniti ancora oggi. Proprio in questo momento di dolore, l’ex protagonista di Uomini e Donne non fa mancare la sua vicinanza alla donna amata com’è giusto che sia.

Solo un cuore su Instagram, un simbolo con un significato importante che non ha bisogno di troppe parole.