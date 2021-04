E’ accaduto poco fa, sparatoria a Parigi fuori un ospedale privato: c’è un morto e un ferito in condizioni gravi.

Una notizia arrivata poco fa, nella capitale della Francia, a Parigi, c’è stata una sparatoria, due persone sono state colpite davanti ad un ospedale privato, intorno alle 13.40, presso l’Hospital Henry Dunant. A quanto pare, stando alle prime comunicazioni giunte, ci sarebbe una vittima, ed un ferito in condizioni gravi. Al momento, Poliziotti e vigili del fuoco sono davanti all’ospedale, cercando di tenere sotto controllo la zona. Sembrerebbe, che l’assalitore sia fuggito, a bordo di un ciclomotore.

Parigi, sparatoria davanti ad un ospedale: c’è un morto e un ferito, cos’è successo

Attimi di panico e di forte paura a Parigi, capitale della Francia dove un uomo ha sparato davanti ad un ospedale. La sparatoria sarebbe avvenuta fuori un nosocomio privato; secondo l’emittente BFMTV, quanto riportato, è accaduto poco dopo le 13.40, presso l’Hospital Henry Dunant. Ad essere colpite due persone, una rimasta vittima, mentre l’altra ferita, ma in gravi condizioni. A circondare l’ospedale, ci sono poliziotti e vigili del fuoco, che hanno isolato il quartiere.

La vittima sarebbe una guardia di sicurezza, una donna appartenente allo stesso nosocomio. L’uomo ferito, invece, era un passante che si trovava per la zona. Al momento, l’assalitore sarebbe fuggito in sella ad un ciclomotore, ma è caccia all’uomo, per cercare di riportare a galla la sua identità. Dopo i precedenti vissuti, in Francia, questa sparatoria ha riportato grande paura tra la popolazione. Gli agenti della polizia stanno cercando di riscostruire quanto successo, tenendo a stretto sorveglianza la zona.