Pina Turco è una delle attrici emergenti del panorama artistico italiano. È nata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 5 agosto 1984. La sua primissima apparizione da attrice è stata nel 2010 nel film Un altro mondo di Silvio Muccino. La sua notorietà cresce con le apparizioni nelle serie televisive. Nel 2013 entra a far parte della soap opera “Un posto al sole”, interpretando il personaggio di Maddalena De Luca. Il successo definitivo arriva tra il 2014 e il 2016, quando interpreta il ruolo di Debora Di Marzio in Gomorra – la serie. Nel 2016, inoltre, è co-sceneggiatrice per il documentario Bellissima, premiato ai David di Donatello. Di recente, invece, ha interpretato il ruolo di Pinuccia nel film TV Natale in casa Cupiello con Sergio Castellitto.

Pina Turco, in che cosa è laureata?

Oltre alla carriera di Pina Turco, molti non conoscono il suo percorso di studi. L’attrice napoletana, infatti, si è laureata in Antropologia culturale all’Università La Sapienza di Roma. In un’intervista a 3D Magazine, l’attrice ha dichiarato: “I miei studi in antropologia rappresentano uno dei periodi più belli della mia vita, perché sono riuscita a prendere la mia vita tra le mani. Ho deciso chi volevo essere e quale doveva essere il mio posto nel mondo”. L’attrice, come abbiamo detto, si è laureata a Roma: “Roma è la mia città, quella che in assoluto mi ha dato di più: sebbene io sia nata a Torre del Greco, un paese vicino a Napoli, è la Città Eterna che accolto i miei momenti più importanti. La bellezza di Roma ha saputo reggere tutto il caos della mia giovinezza”.

Fortunatamente per il cinema italiano, Pina Turco ha deciso di prendere una strada diversa rispetto al suo percorso di studi. La napoletana ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, divenendo oggi una delle attrici emergenti del panorama artistico del nostro paese.