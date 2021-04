Paolo Bonolis, ‘splendida notizia’ per il conduttore: è successo dopo la puntata serale di Avanti un altro.

E’ indiscutibile, Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori più amati ed apprezzati della televisione italiana. Sono passate solo poche ore al suo debutto in prima serata con il programma “Avanti un altro! Pure di Sera”, e già sono in arrivo buone notizie. Bonolis è una garanzia, dato che, ogni volta, alla conduzione delle sue trasmissioni, gli ascolti sono decisamente alti. Il successo è anche dovuto, non solo al suo incredibile talento, ma anche alla sua forte simpatia, che, insieme a Luca Laurenti, riesce a portare nei suoi programmi. E dopo il debutto di Avanti un altro in prima serata, è arrivata, come abbiamo espresso, una splendida notizia: ecco di cosa si tratta.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Paolo Bonolis, ‘meravigliosa notizia’: l’abbiamo appena saputo

Ieri sera, domenica 11 aprile, è andata in onda, la prima puntata serale di “Avanti un altro! Pure di Sera”, il programma condotto da Paolo Bonolis, affiancato dal mitico Luca Laurenti. Si è trattato di un debutto inaspettato, dato che, Avanti un altro va in onda nella fascia pomeridiana. Ma subito dopo questo esordio, siamo in grado di darvi una notizia splendida. La puntata di Avanti un altro, andata in onda ieri sera, ha avuto ascolti altissimi, vincendo addirittura la concorrenza, e tenendo testa al primo appuntamento de La Compagnia del Cigno 2. Infatti, lo show di Bonolis, insieme a Laurenti, ha totalizzato ben oltre i 4 milioni di spettatori, pari al 17.59% di share. Una notizia fantastica!

A quanto pare, il conduttore sembra essere davvero una garanzia, dato che, come abbiamo già espresso, i suoi programmi raggiungono sempre ascolti record. Merito ovviamente del forte apprezzamento da parte del pubblico, che appare sempre più entusiasta.