Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, lunedì 12 aprile. Ecco cosa accadrà nella puntata in onda questo pomeriggio alle ore 14.45.

La settimana è appena iniziata e come di consueto torna in tv anche l’amatissimo dating show che va in onda, dal lunedì al venerdì su Canale 5. Alle 14.45 di questo lunedì 12 aprile è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria de Filippi che nonostante l’emergenza Coronavirus non ha mai fermato la messa in onda. Con tutte le misure anti Covid, il dating show consente a uomini e donne, di tutte le età, di conoscere nuove persone e magari innamorarsi! Siamo qui per svelarvi cosa potrebbe accadere nel primo appuntamento settimanale del programma!

Uomini e Donne, Anticipazioni lunedì 12 aprile: Gemma in crisi?

I protagonisti di Uomini e Donne continuano ad appassionare milioni di italiani, ogni giorno. Una delle veterane del programma è Gemma Galgani che potrebbe essere anche oggi protagonista della puntata. Nel dettaglio, la Dama del Trono Over potrebbe avere dei momenti di sconforto dovuti soprattutto all’avvicinamento che c’è stato nel corso delle ultime settimane con Nicola Vivarelli. Potrebbero arrivare, inoltre, nuovi Cavalieri per la Galgani? Non ci resta che attendere la messa in onda odierna per scoprire con certezza cosa accadrà.

Maria De Filippi potrebbe concentrarsi anche su uno dei tronisti del Trono Classico in questo pomeriggio di 12 aprile. Giacomo è apparso particolarmente confuso nelle ultime puntate: chi avrà portato in esterna in questi ultimi giorni? Massimiliano potrebbe uscire in esterna con Eugenia e Federica, e cosa sappiamo su Samantha? La tronista nelle ultime puntate ha visto scontrarsi i suoi due corteggiatori, Alessio e Bohdan. Uscirà in esterna con entrambi o avrà già il suo preferito così da lasciare a casa l’altro? Insomma, non ci resta che attendere le ore 14.45 per assistere ad una nuova puntata di Uomini e Donne.