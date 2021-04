Uomini e Donne, che fine ha fatto Tina Cipollari? I fan sono preoccupati

Che fine ha fatto Tina Cipollari? L’opinionista è assente da tempo a Uomini e Donne e i fan sono molto preoccupati

Tina Cipollari è uno dei personaggi iconici della televisione italiana. La donna ha raggiunto il suo successo grazie alla trasmissione Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi si Canale 5. La Cipollari ha partecipato al programma prima in veste di tronista, poi di opinionista. È divenuta famosa per il suo carattere esuberante e soprattutto per la sua schiettezza. La Cipollari dice sempre la sua, soprattutto quando si tratta di Gemma Galgani, altro personaggio storico del programma di Maria De Filippi. Tina e Gemma sono acerrime rivali e le loro discussioni molto accese contribuiscono a tenere alto lo share del programma.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Tina Cipollari?

Da alcuni giorni, Tina Cipollari non figura nello studio di Uomini e Donne. La sua assenza ovviamente si fa sentire. Ai fan, che sono abbastanza preoccupati, mancano i suoi commenti pungenti e soprattutto le sue liti con Gemma Galgani. La sua assenza, però, è avvolta nel mistero. Non si ancora perchè sia ‘sparita’ dal programma e soprattutto quando ritornerà nelle vesti di opinionista. I fan sono preoccupati e sui social chiedono a gran voce il suo ritorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Moltissime ovviamente sono le voci che circolano sul suo conto. Alcuni dicono abbia contratto il Covid-19, altri invece ipotizzano che l’assenza sia dovuta a problemi ancora più gravi. Al momento, però, sono solo indiscrezioni e come tali necessitano di essere prese con le pinze. L’assenza della Cipollari nello studio di Uomini e Donne – come abbiamo già detto – si fa sentire e non possiamo fare altro che augurarci che possa tornare al più presto accanto a Gianni Sperti e ai tronisti. Ad un certo punto, anche Gemma Galgani inizia ad avvertire la sua mancanza.