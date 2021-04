Uomini e Donne, chi è Monalisa: la nuova dama del Trono Over ha colpito Armando Incarnato, che ha deciso di uscire con lei.

Di new entry a Uomini e Donne ce ne sono tante, puntata dopo puntata. Ma poche lasciano il segno come è capitato a lei! Parliamo della bellissima Monalisa, che ha letteralmente stregato Armando Incarnato. Nella puntata in onda oggi, infatti, il cavaliere non ha nascoso di essere stato molto colpito dalla nuova arrivata, a tal punto da anteporre l’uscita con lei a quella con le altre pretendenti. Armando, infatti, aveva da conoscere già tre dame, ma ha preferito chiedere di uscire prima a Monalisa. Ma cosa sappiamo della bellissima nuova arrivata? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Uomini e Donne, chi è Monalisa: il suo arrivo ha stregato il cavaliere Armando, come andrà tra di loro?

Monalisa è una delle nuove dame del parterre femminile di Uomini e Donne. E, appena arrivata, ha colpito subito Armando, che oggi ha ammesso di volerla conoscere. Cosa sappiamo di Monalisa al momento? Non molto: in puntata, la dama non ha raccontato nulla di sé, ma ha già dimostrato di avere carattere. Nonostante sia rimasta lusingata dall’invito di Armando, ha ammesso che avrebbe preferito una modalità diversa e che lui conoscesse prima le donne con cui aveva concordato l’uscita. In attesa di scoprire di più su di lei nelle prossime puntate, abbiamo scoperto il suo cognome: su Instagram, la dama dovrebbe chiamarsi Monalisa Queiroz, ma il suo profilo al momento è privato. Nella bio, però, si legge che la donna è mamma: “Girl mum, vivo la vita a modo mio, amo il mio fisico sono orgogliosa di essere una curvy girl”, si legge nel suo profilo. E, proprio nella puntata di oggi, Armando ha dichiarato di essere rimasto colpito proprio dal fisico della nuova arrivata. Che non ha dichiarato le sue origini, ma, spulciando su Facebook, dovrebbero essere brasiliane. Al momento, però, si tratta di ipotesi: per conoscere di più sulla dama, però, ci toccherà attendere le prossime puntate!

E voi, cosa ne pensate della conoscenza che sta per iniziare: tra Armando e Monalisa potrà nascere qualcosa?