Avete mai visto Vittoria Puccini da piccolissima? Sui social, spunta la foto del passato: immagini a confronto, com’è cambiata nel tempo.

È attualmente in onda con “La Fuggitiva”, Vittoria Puccini. Eppure, come ben sappiamo, la sua carriera decanta di un successo davvero clamoroso. Dopo aver conseguito la maturità classica ed essersi iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, la bella Puccini capisce qual è la sua più grande passione. Ed inizia a coltivarla. Siamo intorno agli 200 quando, per la prima volta in assoluto, Vittoria compie il suo debutto in teatro. E, nel 2003, sul piccolo schermo con “Elisa di Rivombrosa”. Da quel momento, la carriera dell’attrice fiorentina è tutta in ascesa. Sono passati poco meno di vent’anni dal suo esordio, eppure Vittoria Puccini continua ad essere una delle attrici più amate ed apprezzate. Sarà per la sua immensa bellezza oppure per la sua naturale bravura, fatto sta che la fiorentina vanta di un successo incredibile. L’avete mai vista, però, da piccolissima? Sui social, è spuntato uno scatto del passato: vediamo insieme com’è cambiata negli anni!

Vittoria Puccini da piccolissima: le immagini del “prima” e di “adesso” a confronto, com’è cambiata

In attesa di scoprire quali altri colpi di scena ci regalerà la seconda puntata de “La Fuggitiva”, abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram ufficiale di Vittoria Puccini. E, oltre a trovare la “confessione” di un gesto che l’attrice è solita compiere ogni volta che termina le riprese di un film o di una serie televisiva, abbiamo rintracciato una foto di sé da piccolissima. Non sappiamo quanti anni abbia esattamente in questa foto, ve lo anticipiamo. Fatto sta che, ugualmente, ci è possibile fare un “confronto” tra la Vittoria dell’epoca e quella di adesso. Attualmente, diciamoci la verità, l’attrice fiorentina decanta, oltre una bravura stellare, un fascino ed un’eleganza davvero incredibile. Ma com’era da bambina? Siete proprio curiosi di vederlo? E, soprattutto, siete curiosi di vedere con i vostri occhi com’è cambiata nel tempo? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente!

Eccola qui, Vittoria Puccini da piccolissima e adesso. Insomma, dalle immagini a confronto si vede chiaramente: non è assolutamente cambiata nel corso degli anni. Stessi occhi, stessa espressione e, soprattutto, stessa bellezza. Complimenti!