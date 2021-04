Affascinante e dallo sguardo magnetico, Aidan Turner è il talentuoso attore protagonista di “Leonardo”: ricordate in quale celebre saga lo abbiamo visto?

Immenso talento e fascino indiscusso sono le caratteristiche principali di Aidan Turner, protagonista di “Leonardo”: ricordate in quale celebre e iconica saga abbiamo visto l’attore? Nato nel 1983, la sua giovinezza è stata un susseguirsi di esperienze importanti. Ha svolto vari lavori, praticato diversi sport e si è cimentato perfino in alcune competizioni relative alla danza. I primi passi nel mondo dello spettacolo li muove quando, ventunenne, inizia a cimentarsi in teatro. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma l’affascinante attore ha preso parte ad una delle saga più iconiche, celebri e premiate del cinema: sapete di quale si tratta? Scopritelo seguendoci nelle prossime righe!

Aidan Turner: lo ricordate nella celebre saga cinematografica?

Lo stiamo ammirando nelle vesti del grande Leonardo nella miniserie televisiva dall’omonimo titolo. Una produzione acclamata e seguitissima di cui il pubblico già chiede a gran voce la seconda stagione. Tra gli attori del ricchissimo cast troviamo anche volti nostrani, come l’iconico Giancarlo Giannini e la bellissima Matilda De Angelis, doppiata da un volto amatissimo del panorama artistico italiano. Aidan Turner ha già conquistato il plauso di critica e telespettatori con il suo immenso talento e il suo fascino magnetico. Forse non tutti sono a conoscenza o ricordano che lo straordinario interprete ha preso parte una saga cinematografica tra le più amate e premiate. Curiosi di sapere quale? Stiamo parlando della trilogia di “Lo Hobbit”! Aidan Turner ricopriva il ruolo di Kíli, appartenente alla stirpe dei Nani. Inoltre, l’attore ha fatto anche un’apparizione in un altra serie in costume davvero amatissima: I Tudor! Lo potete ammirare nel pilot della celebre serie che ripercorre la storia di Enrico VIII e delle sue mogli.

E voi, sapevate che l’affascinante attore avesse preso parte ad un colossal come “Lo Hobbit”? Non ci resta che attendere la nuova puntata di “Leonardo”, questa sera 13 Aprile per ammirare ancora il talentuoso interprete!