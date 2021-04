Alberto e Piero Angela di nuovo insieme, arriva una fantastica notizia, accadrà nei prossimi giorni.

Una notizia che abbiamo appena saputo, ma che renderà sicuramente i telespettatori super contenti ed entusiasti. Alberto e Piero Angela saranno di nuovo insieme! Infatti, mercoledì 21 aprile partirà la nuova edizione del seguitissimo programma di Approfondimento Ulisse, di Alberto Angela, che ci ha già accompagnato con le precedenti edizioni. Ma una grande novità è in arrivo in questo nuovo appuntamento. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Se la curiosità avanza, seguiteci, ve lo sveliamo subito!

Alberto e Piero Angela insieme: fantastica notizia, dove li vedremo

Ebbene sì, tenetevi pronti, perchè è in arrivo una notizia che lascerà i telespettatori senza parole. Manca poco, e a partire dal 21 aprile, ci sarà la nuova edizione di Ulisse, il programma di approfondimento che negli ultimi anni ci ha accompagnato. Alla conduzione ovviamente lui, Alberto Angela, che ci guiderà in un lungo e meraviglioso viaggio. La prima puntata si intitola ‘Le 7 meraviglie di Roma’, e cade esattamente nel giorno del compleanno della capitale. Ma per questa edizione è già pronta una fantastica novità. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? A quanto pare, l’ultimo appuntamento vede la presenza di un ospite speciale, stiamo parlando proprio di lui, di Piero Angela, padre del conduttore di Ulisse.

Una sorpresa per i tanto appassionanti fan del programma, dato che, l’ultima volta che i due si sono trovati insieme in televisione è stato nel 2019. Intervistati da Sorrisi e Canzoni, Piero Angela ha voluto chiarire la sua posizione: “Sia chiaro, il programma è di Alberto. Io sarò solo un gradito ospite“, ha commentato. Ebbene, è sicuramente una grande sorpresa per i telespettatori, che potranno godere di questa brillante presenza. E allora, manca davvero poco, mercoledì 21 aprile, non perdetevi la prima puntata di Ulisse, in onda su rai1!