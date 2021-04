Chiara ed Angela Nasti sono due amatissime influencer, ma avete mai visto i loro genitori? Come si chiamano e che lavoro fanno!

Senza alcun dubbio, non hanno assolutamente bisogno di presentazioni. Stiamo parlando proprio di Angela e Chiara Nasti. Giovanissime e bellissime, le due sorelle influencer napoletane decantano di un successo davvero clamoroso. Sui loro profili social, infatti, sono delle vere e proprie star. E, spesso e volentieri, si dilettano a condividere con i loro sostenitori degli scatti davvero sorprendenti. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di loro? Dal punto di vista sentimentale, sappiamo benissimo che entrambe sono felicemente fidanzata ed impegnate. E che dal punto di vista professionale sono due vere e proprie bombe. Vi siete mai chiesti, però, chi siano i loro genitori? Spesso e volentieri, le due giovanissime ragazze li mostrano sui loro social. Ecco, ma chi sono esattamente? Ed, in particolare, come si chiamano? E che lavoro fanno? Volete proprio sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Chiara ed Angela Nasti, chi sono i loro genitori? Sono splendidi

Saranno le protagoniste indiscusse di questo Martedì sera, Angela e Chiara Nasti? Proprio nel corso della puntata di questa sera, Martedì 13 Aprile, de Le Iene Show, le due giovanissime influencer napoletane saranno nello studio televisivo di Cologno Monzese per parlare e discutere dello scherzo di cui sono state vittime. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di loro? Dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, conosciamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Chiara, ad esempio, è un’affermatissima influencer e una giovanissima imprenditrice. Alcuni anni fa, lo sappiamo benissimo, ha preso parte a L’Isola dei Famosi. Ma, dopo qualche giorno, ha deciso di abbandonare il reality per la troppa mancanza della sua famiglia e del suo fidanzato dell’epoca. Angela, invece, ha recentemente partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Ma anche lei, così come sua sorella, è un’affermatissima influencer ed imprenditrice. Della loro famiglia, però, cosa sappiamo esattamente? Sui loro canali social, come dicevamo precedentemente, le due giovanissime napoletano sono sempre attivissime. Ed, oltre a condividere degli incantevoli scatti fotografici, sono soliti intrattenere il loro pubblico con divertenti siparietti o anche con fotografie appartenenti alla loro famiglia. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: voi avete mai visto i loro genitori? Chi sono, quindi, la mamma e il papà di Angela e Chiara Nasti? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo su di loro sono davvero pochissime. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da diverse occasioni condivise sui social, sembrerebbe proprio che nella famiglia Nasti regni una serenità e un amore davvero incredibile. Bando alle ciance, però: cosa occorre sapere esattamente su di loro? Scopriamo insieme ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il padre di Angela e Chiara Nasti si chiami Enzo. E che, invece, la loro madre si chiami Gabriella. Come dicevamo precedentemente, le informazioni che abbiamo su di loro sono davvero pochissime. Quello che sappiamo, però, è che entrambi sembrerebbero essere dei commercianti.

Eccoli: Enzo Nasti, Gabriella e la loro primogenita Chiara. Manca Angela in questo video, è vero. Ma il rapporto che c’è tra i genitori e le loro due figlie è davvero fenomenale. Insomma, è una famiglia davvero da invidiare?

Cosa sappiamo della loro vita privata?

Entrambe affermate nel campo della monda, del web e dell’imprenditoria, ma cosa sappiamo della loro vita privata? Fino a qualche anno fa, Chiara Nasti è stata fidanzata, per diverso tempo, con Ugo Abbamonte. Adesso, invece, sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto a Nicolò Zaniolo. I due, spesso e volentieri, si mostrano insieme più innamorati ed affiatati che mai. Angela, invece, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha ritrovato il sorriso accanto a Kevin Bonifazi.

Noi non vediamo l’ora di vederla questa sera su Italia Uno. Voi?