Isola dei Famosi, chi è il compagno di Angela Melillo: vi parliamo di Cesare San Mauro, la dolce metà della naufraga. Sapete che lavoro fa?

La naufraga de l’Isola dei Famosi resiste ed anzi, è una vera e propria leader per il gruppo! Angela Melillo è la showgirl, attrice e ballerina italiana che ha accettato di prendere parte al reality. Non un reality come gli altri: in Honduras bisogna lottare soprattutto contro la fame! La Melillo sta dimostrando di avere un grande carattere e si sta facendo amare dal pubblico televisivo. Nella puntata di ieri, lunedì 12 aprile, è stata protagonista di un piccolo ‘inconveniente’: Angela ha infranto il regolamento durante una prova. In un momento di distrazione generale, ha passato un pezzo di cibo ad Elisa che si trovava nella squadra ‘sconfitta’. Per questo motiva è stata punita.

Ma siamo qui per parlarvi della sua vita privata: Angela è mamma di Mia, nata nel 2008 dall’unione con l’ex marito, Enzo Bastianelli. Con il ristoratore si è separata nel 2013. Oggi ha un compagno: si chiama Cesare. Vi raccontiamo qualcosina in più!

Isola dei Famosi, chi è il compagno di Angela Melillo: sapete che lavoro fa?

Angela Melillo attraverso il suo canale Instagram mantiene privata la sua sfera sentimentale. La naufraga de l’Isola dei Famosi è impegnata con Cesare San Mauro, un avvocato cassazionista classe ’56. Si legge sul portale Fanpage che il romano insegna anche Diritto dell’Economia all’Università La Sapienza della Capitale. Cesare è Segretario della Fondazione Roma Europea dal 2001 e fa parte del Comitato di Patronato della Fondazione CEIS.

L’uomo è presente su Instagram: sul canale social pubblica scatti di sè, delle sue passioni (come la Roma) ed immagini insieme alla sua dolce metà. Ecco Cesare ed Angela insieme:

