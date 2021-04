David Beckham è un calciatore amatissimo e seguitissimo, ma avete mai visto suo figlio maggiore? Ha lo stesso fascino di suo padre!

Diciamoci la verità: David Beckham non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Classe ’75, il buon Beckham è conosciuto da tutti per la sua immensa carriera da calciatore. Appese le scarpette al chiodo esattamente il 1 Luglio del 2013, il giocatore britannico continua ad essere una delle personalità più amate ed apprezzate del panorama sportivo. Ma non solo. Sapete come si suol dire? “Anche l’occhio vuole la sua parte”. E, diciamoci la verità, con David Beckham non si può dire affatto nulla in contrario. Occhi chiari, carnagione chiara e capelli biondi, il marito di Victoria Adams decanta di un fascino davvero irresistibile, c’è da ammetterlo. Voi, però, avete mai visto suo figlio maggiore? Sappiamo benissimo che, dal matrimonio con l’ex delle Spice Girls, sono nati quattro splendidi figli. Voi, però, avete mai visto il primogenito Brooklyn? Ve lo mostriamo noi. Vi anticipiamo: ha lo stesso fascino di suo padre. Ed ha una ragazza davvero meravigliosa!

Beckham, avete mai visto suo figlio maggiore?

Era esattamente il 9 Settembre del 1999 quando, a pochissimi mesi di distanza dalla nascita del loro primogenito Brooklyn, David Beckham e Victoria Adams sono convolati a nozze. Da quel momento, sono passati esattamente 21 anni. Ed, oltre ad essere super innamorati ed affiatati che mai, i due sono riusciti a mettere su una famiglia davvero superlativa. Dopo la nascita del loro figlio maggiore, infatti, sono nati altre tre splendidi figli. Ed adesso, tutti insieme formano una di quelle famiglie da amare ed invidiare. Ecco, ma a tal proposito: voi avete mai visto Brooklyn? Noi si! Abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram del giovanissimo ragazzo. Ed abbiamo rintracciato delle fotografie che ci hanno permesso di tratte un’unica conclusione: padre e figlio hanno lo stesso incredibile fascino. Guardare per credere!

Eccolo qui, Brooklyn Beckham in compagnia della sua ragazza. Che dire? Oltre al fatto che padre e figlio sono praticamente uguali e decantano lo stesso fascino, avete notato anche la bellezza della sua fidanzata? Che coppia da urlo!