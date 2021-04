Belen Rodriguez è partita per le Maldive con Antonino: sotto una sua foto, è spuntato questo commento: “Uno sfregio agli italiani”.

È partita per le Maldive, Belen Rodriguez. In compagnia del suo compagno Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha deciso di staccare un po’ la spina. E di godersi, insieme al suo innamorato, delle giornate calme e spensierate in questo luogo da favola. All’interno di un resort di lusso e con lo sfondo di un vero e proprio posto paradisiaco, la bella Rodriguez non perde mai occasione di poter condividere ogni attimo di queste fantastiche giornate con il suo pubblico social. Qualche ora fa, ad esempio, ha condiviso delle Instagram Stories in compagnia di Antonino mentre era intento ad accarezzarle le gambe. E poco tempo fa, invece, Belen ha condiviso una foto in costume. Immersa nella acqua cristalline del mare e con un pancione in bella vista, l’argentina ha incantato tutti. Non solo, però! C’è anche chi, a corredo dello scatto, non ha perso occasione di poter dimostrare il suo dissenso in merito. Scopriamo insieme cos’è esattamente accaduto nel minimo dettaglio!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Belen Rodriguez alle Maldive, il commento: “Uno sfregio per tutti gli italiani”, cos’è successo

Proprio pochissime ore fa, Belen Rodriguez ha condiviso una foto in costume nelle acque cristalline del mare delle Maldive. E, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato la reazione dei suoi sostenitori. A corredo dello scatto, infatti, non sono soltanto giunti tantissimi commenti che sottolineano la bellezza dell’argentina e delle sue forme, ma ne sono arrivati anche altri che, invece, esprimono il loro dissenso per la scelta della showgirl di partire per le Maldive. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, il post in questione ha letteralmente catturato l’attenzione dei suoi followers. Che, prontamente, l’hanno subissata di commenti. Uno tra tanti, è proprio questo: “Uno sfregio per tutti gli italiani in ginocchio”. Un messaggio semplice e chiaro, quindi. E che, tra l’altro, a sua volta, ha catturato numerose interazioni.

Voi cosa ne pensate di questa situazione?