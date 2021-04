A distanza di poco meno di una settimana dalla morte del Principe Filippo chi erediterà il titolo di Duca di Edimburgo? Cosa accadrà ora!

All’età di 99 anni, il Principe Filippo è morto. Soltanto pochissime settimane fa, il marito della Regina Elisabetta era stato ricoverato per un intervento chirurgico al cuore. E, dopo alcune settimane di convalescenza, era finalmente ritornato a casa. Tutto sembrava stesse procedendo bene, c’è da ammetterlo. Fino a quando, poco meno di una settimana fa, da Buckingam Palace si è diffusa la notizia della sua morte. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il 17 Aprile si svolgeranno i suoi funerali. E che, date le restrizioni per l’emergenza Coronavirus, essi saranno strettamente in forma privata. E che vi potranno prendere parte soltanto 30 persone. In attesa, però, di questo giorno, siete curiosi di sapere chi sarà colui che, dopo la morte del Principe Filippo, erediterà il titolo di Duca di Edimburgo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Duca di Edimburgo, chi erediterà il titolo dopo la morte del Principe Filippo?

Oltre ad essere il marito della Regina Elisabetta, lo sappiamo benissimo, il Principe Filippo era anche il Duca di Edimburgo, titolo ereditato nel 1947 in seguito al suo matrimonio. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: chi lo erediterà adesso? A distanza di quasi una settimana dalla sua morte, chi assumerà il titolo di Duca di Edimburgo? Verrà affidato al primogenito come tutti pensano? Sembrerebbe proprio di no! Anzi, da quanto si legge, sembrerebbe che la questione potrebbe risultare più complicata di quanto si pensi. Seppure, infatti, si crede che il titolo possa essere ereditato dal primogenito e, quindi, da Carlo D’Inghilterra, sembrerebbe che non sia affatto così il “procedimento” da seguire. Stando a quanto si apprende dal “Mirror”, infatti, sembrerebbe che ci sia la possibilità che il titolo non passi direttamente al primogenito della coppia reale, che nel frattempo è anche Principe del Galles, ma ad Edoardo, l’ultimo loro figlio.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: quando Edoardo diventerà a tutti gli effetti Duca di Edimburgo? Al momento, non abbiamo alcuna notizia!