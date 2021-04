Cristiano Malgioglio, l’incredibile notizia è appena arrivata: accadrà tra pochissimi giorni, noi non vediamo letteralmente l’ora!

Tenetevi pronti carissimi sostenitori di Cristiano Malgioglio: è in arrivo una notizia davvero clamorosa e fantastica. Sappiamo benissimo che, proprio per la sua lunga carriera ed incredibile simpatia, il cantautore decanta di un successo davvero assoluto. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo visto nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip. E, con i suoi incredibili “tormentoni”, ha catturato, ancora una volta, l’attenzione di tutti. Le ‘sorprese’, però, badate bene, non sono affatto terminate qui. Stando a quanto si apprende da Tv Blog, infatti, sembrerebbe che sia in arrivo una notizia davvero fantastica. E che, senza alcun dubbio, vi renderà gioiosi in un vero e proprio batter baleno. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo: stiamo parlando di una novità davvero grandiosa. E che, soprattutto, accadrà tra pochissimi giorni. Bando alle ciance, scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Cristiano Malgioglio, incredibile notizia in arrivo: non vediamo l’ora!

Se vi dicessimo che è in arrivo una splendida notizia che riguarda proprio Cristiano Malgioglio, ci credereste? Fareste bene a farlo perché, vi assicuriamo, vi stiamo per annunciare una novità davvero grandiosa. Sappiamo benissimo che, tra pochissime settimane, partirà nuovamente l’Eurovision Song Contest 2021. E che a commentare le due semifinali, previste per il 18 e 20 Maggio, saranno proprio due voci di eccezione. Stiamo parlando, in particolare, di Ema Stokholma e Saverio Raimondo. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Perché, stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che per la finalissima dell’evento, organizzata per il 22 Maggio, siano stati scelti due personaggi formidabili. Il primo è Gabriele Corsi e, drizzate un po’ le orecchie, il formidabile Cristiano Malgioglio. Si, avete letto proprio bene: il simpaticissimo Cristiano, dopo l’incredibile esperienza nella casa del GF Vip, sarà proprio colui che commenterà in diretta tutto quello che accadrà nel corso della puntata finale dell’Eurovision Song Contest 2021. Diteci la verità: non è una notizia davvero fantastica?

Noi non vediamo l’ora di ascoltare la voce di Cristiano Malgioglio e di divertirci insieme a lui. Voi?