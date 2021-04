Briatore ed Elisabetta Gregoraci, avete notato cosa c’è sulla torta di compleanno? Guardando con attenzione è proprio evidente.

Ieri, c’è stato il compleanno di Flavio Briatore, che ha compiuto i suoi 71 anni. L’imprenditore ha festeggiato con la sua famiglia, ma si è trattato ovviamente di una festa molto intima. Ad essere presenti solo la ex moglie, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Sappiamo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sempre mostrato il suo affetto all’uomo, e più volte ha confermato di avere un rapporto molto forte. Su instagram, Briatore, nel giorno del suo compleanno, ha postato un video in cui ha mostrato una grossa torta, particolare e sicuramente bellissima. Ma è impossibile non notare il dettaglio, molto evidente: cosa c’è esattamente sul dolce?

Flavio Briatore ed Elisabetta, sulla torta il dettaglio non passa inosservato: avete notato cosa c’è?

Un compleanno in famiglia per Flavio Briatore, che ha passato questo importante giorno, insieme alla sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, ed il figlio Nathan Falco. La showgirl non ha mai nascosto il legame forte che la lega al suo ex marito, e spesso sono insieme, trascorrendo momenti di grande spensieratezza con il piccolo Nathan. E così è stato nel giorno del compleanno dell’imprenditore. Briatore ha pubblicato sul suo profilo instagram un video, in cui si è mostrato, ed è apparsa una bellissima torta. Un dettaglio non è certamente passato inosservato: cosa è rappresentato esattamente? Osservando bene, compare proprio Elisabetta, stilizzata, insieme all’ex marito, e ovviamente al figlio.

Avete notato anche voi? In questo 71esimo compleanno di Flavio, la famiglia si è riunita ancora una volta, per festeggiare insieme questo nuovo anno aggiunto. Momenti indimenticabili, trascorsi in una assoluta spensieratezza, e pieni di amore.