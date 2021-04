Clamorosa novità per L’Isola dei Famosi, succederà nella prossima puntata del reality show: ve lo sveliamo di seguito

Prosegue la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Il format resta più o meno lo stesso, anche se ci sono state delle modifiche importanti, ma cambiano totalmente i protagonisti. Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi in cabina di conduzione, mentre Massimiliano Rosolino ha sostituito Alvin nel ruolo di inviato. Il cast è al completo, anche se nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nuovi naufraghi. Il reality show, per la prima volta nella storia, sta andando in onda due giorni a settimana, il lunedì e il giovedì in prima serata. Gli ascolti sembrano procedere bene.

L’Isola dei Famosi, clamorosa novità: succederà nella prossima novità

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Drusilla Gucci ha perso il televoto con Andrea Cerioli ed è stata eliminata. La naufraga ha rifiutato di restare su Playa Esperanza, decidendo di tornare in Italia dalla sua famiglia. Il leader della puntata è stato Brando Giorgi, che ha battuto Valentina Persia. Il gruppo ha poi mandato in nomination Roberto Ciufoli, Valentina Persia e Fariba Tehrani. Uno di loro sarà eliminato nella puntata in onda giovedì prossimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)



Nella prossima puntata del reality show di Canale 5, però, ci sarà una novità veramente clamorosa. Ieri, infatti, la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che la prossima puntata, in programma giovedì sera, non sarà in diretta, bensì registrata. Il giovedì, infatti, va in onda anche la versione spagnola de L’Isola dei Famosi e per non avere problemi di trasmissione hanno deciso di registrare la puntata, anziché andare in onda in diretta. È probabile che ci saranno cambiamenti anche nelle prossime settimane. Ricordiamo che la settimana scorsa la produzione aveva deciso di non andare in onda.