Nel corso della sua ospitata a Pomeriggio Cinque, Jo Squillo ha raccontato di non avere più la cartilagine del ginocchio: cos’è successo.

È stata una delle ospiti della puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, Lunedì 12 Aprile, Jo Squillo. Entrata in studio più bella che mai, la simpaticissima cantante e ballerina si è seduta sulla poltroncina bianca, posta dinanzi a Barbara D’Urso, ed ha ampiamente raccontato cosa le è successo in questi ultimi anni. Sappiamo benissimo che, all’incirca due anni fa, la bella Squillo ha preso parte a L’Isola dei Famosi. E che, proprio durante questa esperienza, è stata la protagonista di un gravissimo infortunio. “Il tutto parte due anni quando mi sono rotta il piede, l’astragalo esattamente, a L’Isola dei Famosi’, ha iniziato a raccontato Jo Squillo alla padrona di casa. Un infortunio, da come si può chiaramente comprendere, assolutamente non da poco. E che, come raccontato dalla diretta interessata, le ha provocato una conseguenza davvero gravissima: non avere più la cartilagine del ginocchio. Ecco cos’è successo.

Pomeriggio Cinque, Jo Squillo: “Non avere la cartilagine provoca un male pazzesco”, cos’è successo

In compagnia di Sarah Altobello e tantissimi altri naufraghi incredibili, anche Jo Squillo è stata una delle protagonista indiscusse dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Un'esperienza davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, nonostante sia durata poco, ha lasciato un segno indelebile nella sua vita. Proprio mentre era in Honduras, come dicevamo precedentemente, la cantante e ballerina è stata protagonista di un infortunio. Di cui, ancora adesso, paga le conseguenze. La rottura dell'astragalo, come raccontato dalla diretta interessata a Pomeriggio Cinque, infatti, le ha provocato il cambiamento della sua postura. Oltre alla tendinite, di cui soffre da circa due anni, la Squillo ha raccontato di aver cambiato la sua postura proprio a causa del piede. E di aver utilizzato, soprattutto durante il canto e il ballo, spesso e volentieri il ginocchio. E, purtroppo, questo ha provocato un'unica conseguenza: la perdita della cartilagine. "Ho un male pazzesco perché le ossa sfregano", ha detto Jo Squillo alla padrona di casa.

“Non si può fare niente?”, ha chiesto Barbara D’Urso. “Sto facendo delle infiltrazioni”, ha spiegato Jo Squillo. Sottolineando, quindi, di provare molto dolore quando le viene inserito l’ago nella pelle.