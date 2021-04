La Fuggitiva, splendida notizia: è successo dopo la seconda puntata

Splendida notizia per “La Fuggitiva”, è successo dopo la seconda puntata della miniserie televisiva di Rai 1

La fuggitiva è una miniserie televisiva diretta da Carlo Carlei e trasmessa in prima visione su Rai 1 dal 5 al 26 aprile 2021. La miniserie è co-prodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica. Le riprese durate circa un mese. Tra le location in cui sono state ambientate figurano Torino, il Lago Maggiore, Suna, Fondotoce, Ghiffa, Pallanza e Stresa. Altre riprese, invece, sono state effettuate a Gressan, Aosta, Roma, Tivoli e Terni. La trama ruota attorno alla storia di Arianna, che, dopo la violenta morte di suo marito, viene sospettata dell’omicidio e fugge dalla polizia per mettersi sulle tracce del vero assassino.

La Fuggitiva, splendida notizia: cos’è successo

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de “La fuggitiva”, mini-serie televisiva in onda in prima serata su Rai 1. La mini-serie è molto amata dagli italiani e gli ascolti infatti fioccano. Dopo la seconda puntata della serie tv è arrivata un’altra splendida notizia per la Rai. La mini-serie, infatti, si è affermata negli ascolti del lunedì sera, vincendo sulla concorrenza con oltre cinque milioni di telespettatori. La Rai sulle fiction sembra non avere rivali e porta a segno un altro prodotto vincente. La mini-serie televisiva andrà in onda il 19 e 26 aprile 2021 con le ultime due puntate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Negli ascolti del lunedì sera c’è stato anche il boom di Report. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci è tornata dopo alcune settimane di pausa e gli effetti si notano subito. Il programma di inchieste ha infatti raccolto ben tre milioni di telespettatori pari ad uno share del 12.1%, uno dei risultati migliori registrati nella stagione in corso. Anche L’Isola dei Famosi, però, ha fatto registrare un segno più negli ascolti. Anche in questo caso, sembra che la pausa abbia beneficiato sul programma.