Le Iene, Malika in lacrime racconta la sua storia: “Non capisco tanto odio”

Nel corso della puntata de Le Iene di Martedì 13 Aprile, Malika ha raccontato la sua storia in lacrime: cos’è esattamente successo.

Lei è Malika. Ed è la giovanissima ventiduenne fiorentina che, qualche giorno fa, ha raccontato la sua storia. Dopo aver confessato ai suoi genitori di avere una relazione con una donna, la ragazza è stata cacciata di casa. Ed, attualmente, non ha una fissa dimora. Una storia, da come si può chiaramente comprendere, davvero incredibile. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha messo tutta l’opinione pubblica. Sono davvero tantissime le persone che, appena appresa la storia di Malika, si sono immediatamente interessati. A partire, quindi, da Elodie, che ha condiviso una raccolta fondi. Fino a Fedez, Tommaso Zorzi e tanti altri. Tra i tanti, ci sono anche “Le Iene”. Proprio nel corso della puntata di Martedì 13 Aprile del programma di Davide Parenti, la ragazza ha raccontato nuovamente la sua storia. Ed, in lacrime, ha chiesto aiuto. Scopriamo tutti i dettagli.

Malika in lacrime a Le Iene: la sua storia, la scoperta choc

È proprio a “Le Iene” che Malika ha deciso di raccontare la sua storia per filo e per segno. È proprio al programma di Davide Parenti, infatti, che la giovanissima fiorentina ha raccontato di essersi resa conto di amare una donna nell’Agosto scorso. E di aver voluto condividere questa notizia con una delle persone a lei più care: la sua amica Gaia. È soltanto quando, attraverso una lettera lasciata ai suoi genitori prima di andare a lavoro, che Malika riceve un durissimo colpo. I suoi genitori, infatti, non hanno affatto accettato la sua omosessualità. E prontamente hanno deciso di cacciarla di casa, cambiare la serratura e di affidare tutti i suoi vestiti alla Caritas. Attualmente, quindi, Malika è completamente da sola. Certo, sta ricevendo l’affetto di milioni di persone e della sua amica, ma non quello della sua famiglia. È proprio per questo motivo che “Le Iene” hanno deciso di interessarsi. E tentare di ripristinare il tutto. Purtroppo, però, non soltanto hanno ricevuto delle risposte negative da parte dei genitori della ragazza, ma sono venuti a sapere, tramite il fratello di Malika, che la mamma e il papà della fiorentina le hanno tolto la residenza e l’hanno anche disconosciuta.

