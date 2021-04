L’Isola dei Famosi, adesso è proprio ufficiale: accadrà Giovedì, l’annuncio è appena arrivato sui canali social, ecco tutti i dettagli.

Sono passate soltanto pochissime ore dall’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, eppure è già salita l’ansia e la trepidazione per il nono appuntamento con l’adventure reality di Canale 5. Pochissime ore fa, però, è arrivato una comunicazione che, senza alcun dubbio, resterà sorpresi tutti i suoi sostenitori. Proprio attraverso le pagine social del programma, la produzione non ha affatto potuto fare a meno di annunciare al suo pubblico una clamorosa novità. Che, soprattutto, riguarda la puntata di Giovedì 15 Aprile de L’Isola dei Famosi. Cosa accadrà? Nulla di “grave”, state tranquilli! Piuttosto, stando a quanto si apprende da questo annuncio appena arrivato, sembrerebbe che sia stata confermata la voce che, in queste ultime ore, circolava sul web. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’Isola dei Famosi, accadrà Giovedì: ora è ufficiale

Ve l’avevamo anticipato in un nostro recentissimo articolo, pochissime ore fa, invece, è arrivata la conferma. Stando a quanto si apprende da questo ultimo annuncio arrivato sulle pagine social del programma, sembrerebbe che la puntata di Giovedì de L’isola dei Famosi del 15 Aprile andrà regolarmente in onda in prima serata, ma sarà in differita. Fino a questo momento, come ricorderete, gli appuntamenti dell’adventure reality sono sempre stati in diretta. Quello che, invece, andrà in onda tra qualche giorno, non lo sarà affatto. A questo punto la domanda sorge spontanea: perché? Beh, state tranquilli: non è successo affatto nulla di grave! Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe questa decisione sia dovuta alla concomitanza con “Supervivientes”, la versione spagnola del programma.

Da come si può chiaramente leggere dal post riproposto in alto, quindi, la puntata de L’isola dei Famosi di ogni Giovedì sera sarà sempre in differita. Ovviamente, come specificato dai diretti interessati, il televoto riguardante l’eliminato verrà chiuso da Massimiliano Rosolino, l’inviato, nel corso del daytime delle 16:30. Insomma, una novità davvero clamorosa. Però, c’è da ammetterlo: poco cambia. L’importante è che l’appuntamento non salti affatto. Siete d’accordo?