Sapete dove comprare tutti gli oggetti presenti in “Lol – Chi ride è fuori”? Stanno già andando a ruba: ecco dove trovarli

LOL – Chi ride è fuori è un comedy show distribuito da Prime Video il 1° aprile 2021 e condotto da Fedez e Mara Maionchi. Le puntate del game show sono uscite il 1° e l’8 aprile 2021. Nella prima edizione del comedy show hanno partecipato: Katia Follesa, Michela Giraud, Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Frank Matano, Angelo Pintus, Ciro Priello, Gianluca Fru e Luca Ravenna. I dieci comici sono stati rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive. L’obiettivo di ogni giocatore è quello di far ridere gli altri con qualsiasi mezzo: battute, gag o anche oggetti. In caso di risate, sorrisi e smorfie, un giocatore viene inizialmente ammonito e successivamente espulso con un cartellino rosso e definitivamente eliminato dal gioco. I conduttori, posizionati nella cosiddetta control room, osservano e commentano ciò che succede nella stanza tramite un sistema di telecamere. Essi possono impartire anche una serie di comandi precisi. Vince l’ultimo giocatore che rimane in gara, che si aggiudica un premio finale è di 100mila euro, che devolverà interamente in beneficenza.

Lol – Chi ride è fuori, dove comprare gli oggetti

I partecipanti al comedy show di Prime Video possono cercare di far ridere i loro avversari, oltre che con battute e gag, anche con alcuni oggetti. Questi sono stati usati abbondantemente nella prima edizione di “Lol – Chi ride è fuori”. Frank Matano, ad esempio, ha usato un bastone che emetteva suoni strani, Katia Follesa ha invece usato un microfono con il quale fingeva di essere una commessa del supermercato, Ciro Priello invece ha usato un dinosauro.

Tutti questi oggetti di scena, usati dai comici per far ridere i loro avversari, si possono trovare sui vari shop online. Essi sono rintracciabili anche su Amazon, azienda che ha distribuito il comedy show su Prime Video.