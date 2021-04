Madonna ha acquistato la villa di The Weekend: la dimora è davvero da sogno, ma sapete a quanto ammonta il suo prezzo? Cifra stellare!

Una vera e propria dimora da sogno, quella che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Madonna abbia acquistato da The Weekend. Stando a quanto trapelato, infatti, sembrerebbe proprio che l’energica popstar abbia deciso di acquistare la villa che, già da diversi mesi, il cantante aveva messo in vendita. Da quanto si legge su People.com, infatti, sembrerebbe che la voce di “Often” e di tantissimi altri incredibili successi, abbia deciso di vendere la sua villa intorno Giugno scorso per una somma pari a circa 25 milioni di euro. E che, con il passare dei mesi, abbia deciso di rendere il suo costo più che ragguardevole. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che sia stata proprio Madonna ad acquistarla. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’era composta questa villa? Se, inizialmente, il prezzo previsto era di una cifra abbastanza considerevole, siete curiosi di sapere com’è fatta? Scopriamolo!

Leggi anche –> Madonna, l’avete mai vista da giovane? Irriconoscibile nello scatto da teenager

Madonna acquista la mega villa di The Weekend: tutti i dettagli

Inizialmente, come dicevamo precedentemente, The Weekend aveva deciso di vendere la sua mega villa, situata in una zona abitata da tantissime celebrità americane, a circa 25 milioni di dollari. Con il passare dei mesi, però, sembrerebbe che abbia cambiato idea. E di diminuire il costo della dimora a circa 19,3 milioni di dollari. Un vero e proprio affare, da come si può chiaramente comprendere. Di cui la splendida Madonna non ha affatto potuto fare a meno di approfittarsene. Stando a quanto si apprende da People.com, infatti, sembrerebbe proprio che la celebrità americana l’abbia proprio acquistata. Il motivo? Beh, la villa è davvero da sogno. Costituita da bene sette camere da letto ed, addirittura, una casa per gli ospiti, composta a sua volta da due camere, la dimora è davvero spettacolare! Credete che le ‘sorprese’ sia finite qui? Nient’affatto! Oltre ad essere completamente nel verde, la casa presenta un’ampia cucina per chef, un centro Spa, una palestra, una piscina ed un teatro.

Insomma, Madonna ha fatto un vero e proprio affare. Siete d’accordo?