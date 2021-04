Chi è Marta Zoboli, la divertentissima e simpaticissima comica: a partire dall’età fino alla sua carriera, cosa occorre sapere su di lei.

Sarà una delle protagoniste indiscusse di questo Martedì sera, Marta Zoboli. Ospite della seconda puntata di “Un’ora sola vi vorrei”, lo spettacolo di Enrico Brignano giunto alla terza edizione, la simpaticissima e divertentissima comica avrà il compito di far divertire e ridere il pubblico italiano. E sappiamo benissimo quanto, dati i tempi che corrono, sia fondamentale farsi una grossa risata. Ecco, ma in attesa di poter assistere a divertentissimi sketch, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Come dicevamo precedentemente, la simpaticissima Zoboli è una comica amatissima ed apprezzatissima. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Chi è Marta Zoboli: età, Instagram e carriera

In attesa di poterci divertire con Marta Zoboli, Enrico Brignano e molti altri ancora, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sull’ospite speciale della seconda puntata di “Un’ora sola vi vorrei”. Benissimo: vi accontentiamo immediatamente! Stando a quanto si apprende, la simpaticissima Marta è nata a Treviglio, in provincia di Bergamo, nel 1978. E, dopo aver ottenuto la laurea in lingue e letterature straniere presso l’università della città, inizia ad intraprendere il percorso teatrale. Non soltanto, infatti, ha conseguito il Diploma presso il teatro di Milano e di Parigi, ma ha anche conseguito una masterclass di drammaturgia contemporanea presso il teatro di Milano. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la carriera di Marta Zoboli abbraccia davvero diversi campi. Leggendo con attenzione il suo curriculum, infatti, abbiamo scoperto che la divertentissima comica conta di esperienze lavorative davvero impressionanti. A partire, quindi, dal cinema. Fino a terminare poi con programmi televisivi e spettacoli teatrali. Impossibile, infatti, dimenticare il suo debutto, esattamente nel 2010, a “Zelig”. Siete curiosi di saperne di più e, soprattutto, di seguirla su Instagram? Cosa aspettate? Seguitela su questa pagina: martazobolik. Vi assicuriamo: Marta è davvero attivissima.

È fidanzata?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Seppure, infatti, Marta Zoboli sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, sembrerebbe essere piuttosto riservata dal punto di vista sentimentale.

Siete pronti a ridere e a divertirsi con lei? Noi decisamente si!