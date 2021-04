Ecco le anticipazioni del Maurizio Costanzo Show in onda mercoledì 14 aprile su Canale 5 in seconda serata: ci sarà un’intervista esclusiva ed ospiti in salotto amatissimi dal pubblico!

Mercoledì 14 aprile è attesa una nuova puntata di Maurizio Costanzo Show. Il noto conduttore e giornalista italiano torna nel suo salotto, in seconda serata, pronto ad ospitare nuovi personaggi ed affrontare i temi del momento. C’è una novità che arriva da Tv Blog e riguarda uno degli ospiti che siederanno nel salotto di Maurizio Costanzo. Parliamo di Malika Chalhy, la giovane cacciata di casa dalla famiglia dopo aver fatto coming out. Di questa vicenda se n’è parlato molto: di questo argomento se n’è parlato molto anche sui social. Ne hanno parlato artisti italiani noti come Fedez, Elodie ed Alessandra Amorosi. Altri temi ed altri ospiti sono pronti ad intrattenere i telespettatori di mercoledì 14 aprile in seconda serata. Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 14 aprile in seconda serata su Canale 5.

Maurizio Costanzo Show, anticipazioni mercoledì 14 aprile: intervista esclusiva e gli ospiti più amati dal pubblico

Il Maurizio Costanzo Show torna in seconda serata con un nuovo appuntamento mercoledì 14 aprile. Vi abbiamo già anticipato che la puntata si aprirà con una intervista a Malika Chalhy, la ragazza che dopo aver fatto coming out è stata cacciata da casa, dalla famiglia. E’ Tv Blog a far sapere le anticipazioni dell’appuntamento di domani. Chi altro ci sarà nel salotto di Maurizio Costanzo? Il parterre femminile sarà composto da Arisa, nota cantante e giudice di Amici 20, Caterinaa Balivo, da Rita Rusic, dalla showgirl Stefania Orlando e dalla giornalista Federica Angeli. Gli ospiti del parterre maschile saranno invece Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Rudy Zerbi, Alberto Urso e Giuseppe Cruciani.

Doveva esserci anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca: Tv Blog fa sapere che la sua presenza è saltata in extremis.

