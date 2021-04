Proprio pochissime ore fa, Michele Bravi ha condiviso con i suoi fan una notizia davvero splendida: gioia immensa, cos’è successo.

Una vera e propria splendida notizia, quella che, pochissime ore fa, Michele Bravi non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, il giovanissimo cantante non perde mai occasione di poter aggiornare il suo pubblico su tutto quello che gli succede. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Quando, con delle parole davvero da brividi, il cantante ha voluto condividere la sua gioia con tutti i suoi sostenitori. “Questo risultato è una cosa tanto grande. Più grande di quanto le parole possano dire”, ha scritto Michele Bravi a corredo di questo ultimo post Instagram. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Cos’è successo al giovanissimo cantante che lo ha reso pazzo di gioia? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Michele Bravi, splendida notizia appena annunciato: il cantante è pazzo di gioia

È uno dei giovanissimi cantanti più amati ed apprezzati, Michele Bravi. Con una carriera alle spalle ricca di intramontabili successi, il cantautore continua a registrare dei record davvero pazzeschi. E questa notizia, condivisa qualche ora fa sul suo canale social ufficiale, ce ne da ampia testimonianza. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Come dicevamo precedentemente, proprio pochissime ore fa, il buon Bravi non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico una sorpresa davvero incredibile. E ringraziare loro di questo incredibile traguardo raggiunto. Volete saperne davvero di più? Vi accontentiamo immediatamente:

Si, avete letto proprio bene: è questa la splendida notizia che Michele Bravi ha condiviso con i suoi sostenitori. Dopo l’annuncio di Emma Marrone di qualche ora fa, anche il giovanissimo cantautore ha condiviso questo splendido traguardo. “Mantieni il bacio” è ufficialmente disco d’oro”, ha scritto il buon Bravi. Continuando, poi, a ringraziare tutto il suo pubblico e tutti coloro che gli hanno permesso di ottenere questo riconoscimento. Complimenti!