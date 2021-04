Ricordate Timon e Pumbaa? Tragico lutto, è successo oggi, la notizia delle ultime ore.

Purtroppo una notizia che ha lasciato tutti scossi, e molti sono stati i messaggi di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Il mondo del doppiaggio e della musica da film è stato colpito da un tragico lutto. E’ morto Ernesto Brancucci, paroliere, cantante e doppiatore, famoso in particolare per il suo strabiliante impegno fatto nelle varie canzoni che hanno animato i film Disney. Ricordate Timon e Pumba, nel celebre Il Re Leone del 1994?Ebbene, Brancucci era la voce di Pumbaa.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Ricordate Timon e Pumbaa? Un lutto ha colpito il mondo del doppiaggio e della musica da film

Un tragico lutto è avvenuto nel mondo del doppiaggio e della musica da film. E’ morto Ernesto Brancucci. Era lui, la voce di Pumbaa nel celebre Il Re Leone, del 1994, ed ha cantato le sigle di importanti film d’animazione. Paroliere, cantante e doppiatore, Ernesto ci ha conquistati con la sua profonda capacità di interpretare e di cantare. Molti sono i messaggi arrivati in seguito alla notizia, e che ha lasciato tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Ward (@lucaward_real)



L’annuncio è stato dato da sua figlia , Lorena Brancucci, su facebook: “Carissimi Amici, è con il cuore in pezzi che mi trovo costretta ad annunciare che il mio papà, ci ha lasciati. A tutti voi che l’avete amato, chiedo di continuare a portare il suo ricordo ed i suoi insegnamenti nel cuore, affinchè viva in eterno“. Il doppiatore era celebre per essere stato la voce di numerosi personaggi d’animazione, dando vita a veri e propri capolavori! Come abbiamo espresso, ha dato voce a Pumbaa, nel celebre film Disney, Il Re Leone, del 1994, e non solo.