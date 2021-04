In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Tommaso Zorzi si è mostrato insieme a Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica.

In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di lei. Stiamo parlando proprio di Malika, la giovanissima ragazza che è stata cacciata di casa dalla sua famiglia perché lesbica. Una storia davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione di tutti. In particolare, dei personaggi famosi. A partire da Elodie a Fedez, sono davvero tantissime le persone che hanno espresso la loro solidarietà alla giovanissima ragazza. Lo ha fatto anche Tommaso Zorzi sul suo canale social ufficiale. Ed è proprio con lei che, pochissime ore fa, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ed attuale opinionista de L’Isola dei Famosi si è mostrato attraverso una serie di Instagram Stories.

Leggi anche –> Tommaso Zorzi, l’indizio parla chiaro: “Toccherà a me”, cosa bolle in pentola

Tommaso Zorzi si mostra insieme a Malika sui social: cos’è successo

Mancano pochissime ore e, finalmente, assisteremo ad una nuova ed imperdibile puntata del “Maurizio Costanzo Show”. Proprio nel corso dell’appuntamento di domani sera, Mercoledì 14 Aprile, saranno nello studio televisivo degli ospiti davvero incredibili. A partire, quindi, da Alberto Urso. Fino ad Arisa, Francesco Oppini, Stefania Orlando e tantissimi altri. Presenza immancabile di questa edizione del programma è proprio lui: Tommaso Zorzi. A proposito di lui, avete visto con chi si è mostrato pochissime ore fa sui social? Dietro le quinte del “Maurizio Costanzo Show”, l’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi si è mostrato in compagnia di Malika, la ragazza cacciata di casa perché omosessuale. Ed è proprio a lei che il buon Tommaso non ha potuto fare a meno di rivolgerle delle parole. “Sono qui con una persona che purtroppo, e dico purtroppo, non sarebbe mai dovuta diventare famosa per il motivo per il quale lo è diventata: vieni qui, Malika!”, inizia a dire Tommaso alla giovanissima. “Sono un po’ emozionata”, risponde Malika.

“Mi raccomando, vedrai che si risolve tutto!”, conclude le Instagram stories, il buon Tommaso. Facendo, inoltre, riferimento ad una tartarughina che, molto probabilmente, è stata regalata a Malika nel corso della puntata!