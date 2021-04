Torna con la seconda puntata “Un’ora sola vi vorrei” questa sera, 13 Aprile: chi sarà l’ospite che vedremo nell’acclamato format di Enrico Brignano

Ha debuttato la scorsa settimana la seconda edizione del format condotto dall’amatissimo Enrico Brignano: “Un’ora sola vi vorrei”. Il pubblico aveva già avuto modo di apprezzarlo lo scorso autunno e poi con uno speciale in due puntate andato in onda nel periodo di Natale 2020. Divertente, originale, profondo, lo show che vede sul palco il celebre attore e comico, ha già ottenuto uno straordinario successo di pubblico e critica. Al suo fianco, la bellissima compagna, Flora Canto. Nel corso della prima puntata ha partecipato la splendida e talentuosa Nina Zilli, volto di grande successo del panorama artistico italiano. Questa sera, 13 Aprile, nel corso della seconda puntata di “Un’ora sola vi vorrei”, non mancheranno personaggi amatissimi: scopriamo quale ospite vedremo sul palco!

L’ospite di stasera, 13 Aprile a “Un’ora sola vi vorrei”

La simpatia, la spontaneità, il talento di Enrico Brignano hanno conquistato, ancora una volta, il cuore dei telespettatori. “Un’ora sola vi vorrei” è un format fresco, originale, divertente ma anche profondo e concreto, che consente una riflessione importante su temi reali e quotidiani. Ad affiancare il conduttore, oltre la bellissima e talentuosa compagna, Flora Canto, troviamo l’attrice e comica Marta Zoboli. Inoltre, ogni settimana, ospiti incredibili prenderanno parte al programma regalando momenti indimenticabili al pubblico sintonizzato. Per quanto riguarda la puntata di questa sera, 13 Aprile, sul palco vedremo una giovane e straordinaria artista, vincitrice di un amatissimo talent show. Di chi si tratta? Della talentuosa Casadilego! La giovanissima cantante che ha conquistato la vittoria nel corso dell’ultima edizione di “X- Factor”. Poche ore ancora e le luci della prima serata di Rai 2 si accenderanno su “Un’ora sola vi vorrei”!

Ricordiamo che il format, al momento, sembra prevedere un totale di sette puntate: ogni Martedì in prima serata fino al 18 Maggio.