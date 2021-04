Una magnifica sorpresa ha fatto commuovere tutti oggi, martedì 13 aprile, nello studio di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo in puntata.

Oggi, martedì 13 aprile, è in onda alle 14.45 un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Maria de Filippi ha deciso oggi di far scoprire ai telespettatori del programma come vanno alcune storie d’amore nate in studio diversi anni fa. Abbiamo visto entrare in studio, questo pomeriggio, Luisa e Salvio: la coppia vive una meravigliosa storia d’amore da due anni. Sono innamoratissimi Luisa e Salvio che nello studio di Maria de Filippi hanno raccontato piccoli dettagli su come procede la loro relazione. Ad un certo punto, è arrivata una sorpresa per l’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Leggi anche Uomini e Donne Over, Luisa svela perché sta ancora con Salvio dopo la lite nel programma

Uomini e Donne, magnifica sorpresa per l’ex Dama: emozione in studio, sono tutti commossi

Oggi, martedì 13 aprile, una nuova puntata di Uomini e Donne ha regalato tantissime emozioni ai telespettatori di Canale 5. Maria de Filippi ha invitato in studio due coppie nate nel dating show diversi anni fa: una di queste è quella composta da Luisa e Salvio. I due ex protagonisti del Trono Over hanno raccontato che la loro storia procede a gonfie vele: improvvisamente, l’ex Cavaliere ha deciso di fare un gesto importante nei confronti della sua dolce metà.

“Avevo fatto una promessa. Prima che papà andasse in miglior vita, gli ho promesso che ti avrei fatto felice. Qual è la tua felicità più grande? Quella di sposarci” sono le parole di Salvio. Luisa è subito scoppiata in lacrime: “Il mio posto è tra le tue braccia, voglio invecchiare con te. E’ bello sentirti dire la mattina quando vai via, ‘Non vedo l’ora di tornare’. Hai saputo leggere dentro di me, sai chi è Luisa. Mi hai cambiata. Ti dico sì per tutta la vita“.

Il momento televisivo è stato veramente emozionante.