Sapete chi è la cugina di Alessandra Celentano, l’insegnante di danza ad Amici di Maria de Filippi? E’ una nota conduttrice televisiva! Vi sveliamo il dettaglio che non tutti conoscono.

Alessandra Celentano è una delle protagoniste indiscusse di Amici di Maria de Filippi. E’ insegnante di danza nel famoso talent show dal lontano 2003: insegna danza classica ed è coreografa nella scuola più famosa d’Italia. La Celentano è molto conosciuta in Italia non solo per la sua carriera nel mondo della danza ma anche per la sua severità: molto decisa, Alessandra è la più temuta tra gli insegnanti della scuola. Hanno fatto chiacchierare molti le sue liti con protagonisti del talent o le sue espressioni pungenti: ricordiamo, ad esempio, lo scontro in sala prove con Elena D’Amario o la frase al veleno pronunciata in diretta contro Stefano de Martino. Insomma, Alessandra Celentano è una donna decisa e severa e non ha mai paura di dire la sua. Ma conoscete i dettagli sulla famiglia della Celentano? E’ la nipote del famoso cantante Adriano: sapete, dunque, chi è sua cugina? Vi sveliamo qualche particolare retroscena!

Alessandra Celentano Amici, sapete chi è sua cugina? Splendida e famosa conduttrice

Alessandra Celentano, come già anticipato, è la nipote del cantante Adriano Celentano. Sua cugina è dunque una famosa conduttrice televisiva, radiofonica ed attrice italiana. E’ la figlia di Adriano Celentano: capito di chi stiamo parlando? Di Rosita! Classe ’65, Rosita è nota sia in tv che nel grande schermo: ha debuttato come attrice in Yuppi du nel 1975. Ha copresentato nel 1989 il Festival di Sanremo ma dalla seconda metà degli anni ’90 diventa nota nel piccolo schermo. Ha preso parte a tanti programmi televisivi in qualità di ospite o di conduttrice. E’ stata nel cast del varietà domenicale, Domenica Cinque, condotto da Barbara D’Urso: Rosita ha condotto la rubrica La confidente.

Rosita Celentano è molto attiva sul suo canale Instagram: è seguita da 61,8 mila follower e si descrive con queste parole. “Attrice, presentatrice e scrittrice” è la frase che si legge non appena si apre il suo profilo, accompagnata da una rosa. Rosita Celentano condivide molti pensieri su Instagram, ricordi e scatti di sè, della sua famiglia.

Il rapporto tra cugine

Le due cugine, Alessandra e Rosita, sono molto unite! Lo dimostra anche un post pubblicato dalla figlia di Adriano Celentano: ha pubblicato il momento in cui l’insegnante di danza di Amici ha deciso di bere un thè in diretta. “Ho visto molto vento, molti capelli ma poca danza!” Come si fa a non amarla!?! #love #cuginanza #iosonocosi #rositacelentano #cousins #forever #namaste #amen“ è la didascalia del post che ha pubblicato Rosita.

Anche sul canale Instagram di Alessandra Celentano è spuntata una fotografia insieme a sua cugina: “Famiglia, condivisione, intesa e molto altro!” scrive l’insegnante di Amici di Maria de Filippi come didascalia di una bellissima foto insieme a Rosita. Ecco il selfie pubblicata durante le vacanze natalizie nel 2020: