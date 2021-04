In questa tenerissima foto da bambina ha fatto impazzire tutti i fan di Netflix: Alice Pagani ha pubblicato questo post diversi mesi fa!

E’ nota per aver interpretato il ruolo di Ludovica Storti nella serie televisiva targata Netflix, Baby: parliamo di Alice Pagani, l’attrice di Ascoli Piceno classe 1998. La giovanissima Alice è pronta a trasformarsi: il 21 aprile 2021 sulle piattaforme digitali (Sky, Amazon Prime Video, Apple TV) uscirà ‘Non mi uccidere’. Si tratta del secondo film di Andrea De Sica. Alice nel film interpreta Mirta, una ragazza innamorata di Robin, interpretato da Rocco Fasano. Parliamo di teen movie che racconta la storia d’amore oltre la morte: si può tradurre come un horror non horror con derive fantasy. Alice ha fatto impazzire milioni di fan di telespettatori di Netflix: è diventata, con Baby, un’attrice molto affermata in Italia. Anche sui social è amata e seguita: guardate questo tenero scatto del passato pubblicato!

Leggi anche Bridgerton 2, ora è ufficiale: l’annuncio appena arrivato da Netflix

Alice Pagani, la riconoscete? Tenero scatto da bambina

Alice Pagani è la giovanissima attrice diventata famosa su Netflix nei vesti di Ludovica nella serie tv Baby. Classe 1998, lo scorso 19 febbraio ha compiuto 23 anni ed è pronta a vestire i panni di Mirta. Il 21 aprile uscirà un nuovo film che la vedrà protagonista: il titolo è Non mi uccidere e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Alice è molto seguita sui social: su Instagram si chiama ‘Opheliamillaiss’ ed è seguita da 2,1 mila follower! Ha pubblicato diversi mesi fa un suo scatto da bambina: nessuno l’aveva mai vista così! Aveva solo 8 anni quando è stata scattata questa tenerissima foto. Siete curiosi di vederla vero? Eccola:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Pagani (@opheliamillaiss)

Il libro

Proprio poche ore fa di questo mercoledì 14 aprile, Alice ha annunciato la pubblicazione del suo libro. Ophelia è il nome del romanzo che ha spiegato: “Vorrei dedicare questo libro alla primavera, la stagione della rinascita. In questo mese il respiro di Ophelia, il suo mondo parallelo e le sue cicatrici fioriranno come margherite”.