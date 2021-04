Anna Falchi, spunta una sua foto degli anni ’90: per lei sembrerebbe che il tempo non sia affatto cambiato, che schianto di donna!

È una delle donne più belle dello spettacolo, Anna Falchi. Entrata a far parte del mondo del piccolo schermo davvero giovanissima, la simpaticissima Falchi è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a conquistare tutti. Correva esattamente l’anno 1989 quando, appena diciassettenne, Anna ha preso parte al concorso Miss Italia, incantando tutti per la sua immensa bellezza. Da quel momento, sono passati trentadue anni, eppure il successo che continua a riscontrare è davvero assoluto. Recentemente, l’abbiamo vista al timone, insieme di Beppe Convertini, di un programma esclusivamente estivo, ma è anche sul suo canale social ufficiale che la conduttrice non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. È proprio sul suo profilo Instagram, infatti, che siamo riusciti a rintracciare una foto appartenente agli anni ’90. E che, soprattutto, ci permette di capire quanto sia cambiata in tutti questi anni. Siete curiosi di saperlo anche voi? Vi accontentiamo subito!

Anna Falchi, spunta la foto degli anni ’90: com’è cambiata nel tempo?

Con un profilo social attivissimo, la bella Anna Falchi entra di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram. Sempre solita ad incantare i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero incantevoli, pochissimo tempo fa, la conduttrice televisiva ha catturato l’attenzione su di sé con un meraviglioso scatto degli anni ’90. Siete curiosi di vederlo anche voi? Vi accontentiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, lo scatto in questione, in un vero e proprio batter baleno, ha registrato un record di assoluto di “likes” e di commenti di apprezzamento. E, d’altra parte, ammirando la sua immensa bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata nel corso del tempo? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Insomma, che dire? Saranno anche passati circa trent’anni dallo scatto, eppure Anna Falchi non è assolutamente cambiata nel tempo. Splendida e fantastica era negli anni ’90 e meravigliosa lo è ancora adesso. Cara Anna, qual è il tuo segreto di bellezza?