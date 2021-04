Anna Tatangelo sarà in tv, l’annuncio a sorpresa è appena arrivato sui suoi social ufficiali: la notizia è davvero fantastica, i dettagli!

Si tratta, senza alcun dubbio, di un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, Anna Tatangelo ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Attraverso una storia caricata su Instagram, la giovanissima e bellissima cantante ha annunciato ai suoi sostenitori il suo ritorno in tv. Si, avete letto proprio bene. In concomitanza con il suo nuovo progetto musicale, che tra l’altro sta riscuotendo un successo davvero clamoroso, sembrerebbe che la Tatangelo sia pronta ad approdare nuovamente sul piccolo schermo? A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quando? E, soprattutto, dove? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli! Com’è suo solito fare, la bella Anna ha fornito tutti i dettagli per seguirla ed ammirarla in tutta la sua bellezza. Anche voi siete pronti a saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Anna Tatangelo in Tv, sorpresa incredibile: non vediamo l’ora!

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, Anna Tatangelo non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutte le ultime novità. Oltre a rendere partecipi il suo pubblico di incantevoli scatti fotografici, la cantante è solita aggiornarli anche su tutto quello che occorre sapere sui suoi ultimi progetti lavorativi. Diverso tempo fa, infatti, li ha avvisati di una clamorosa novità in arrivo. Pochissime ore fa, infatti, ha annunciato loro di stare per ritornare in Tv. Si, avete letto proprio bene: la bella Anna Tatangelo sarà nuovamente sul piccolo schermo dopo la stratosferica avventura ad “All Together Now”. A questo punto, però, la domanda è lecita: cosa sappiamo? O, per meglio dire: quando potremo vederla? Siete proprio curiosi anche voi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche, siamo sinceri, ci ha pensato la diretta interessata a dare tutte le informazioni utili. Eccole qui:

Avete letto proprio bene: nel corso della puntata di “Name that tune” di stasera, Mercoledì 14 Aprile, Anna Tatangelo sarà la protagonista indiscussa. Seguirete l’appuntamento? Noi non potremmo mai perderlo!