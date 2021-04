Nel corso della sua vacanza d’amore alle Maldive con Antonino, la bella Belen Rodriguez ha sfoggiato un incantevole abito verde: il prezzo?

Sembrerebbe proprio che la seconda gravidanza abbia dato una luce completamente nuova al viso di Belen Rodriguez. Incinta della piccola Luna Marie, la showgirl, proprio in questi ultimi giorni, è intenta a trascorrere una splendida vacanza d’amore con Antonino Albanese alle Maldive (SCOPRI QUI IL COSTO DEL RESORT). È proprio qui che, qualche ora fa, l’argentina si è immortalata in tutta la sua bellezza con indosso, tra l’altro, un abito davvero delizioso. Con pochissimi trucco sul viso, capelli “selvaggi” e un fantastico abito di colore verde con le bretelle e schiena scoperta, la Rodriguez ha incantato tutti i suoi sostenitori per la sua immensa, bellezza, naturalezza e semplicità. D’altra parte, diciamoci la verità, non le si può dire affatto nulla in contrario. In questo scatto, così come in tantissimi altri, Belen è davvero incantevole. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il prezzo del vestito? Scopriamolo nel dettaglio.

Belen Rodriguez, a quanto ammonta il prezzo dell’abito verde?

Davvero incantevole, Belen Rodriguez con indosso questo delizioso abito verde. Siamo totalmente abituati ad ammirare ed apprezzare la sua bellezza, avete pienamente ragione. Ma, diciamoci la verità, per la prima notte alle Maldive, la showgirl argentina si è letteralmente superata. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il prezzo del vestito? Come dicevamo precedentemente, l’abito ha delle particolarità davvero incredibile. E che, senza alcun dubbio, renderebbero pazze di gioia ciascun donna. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quanto costa? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio! Stando a quanto si apprende da Fampage, sembrerebbe che sul web l’abito verde venga venduto ad un prezzo pari a 275 euro. Un costo, diciamoci la verità, abbastanza accessibile, data la straordinarietà dell’abito.

Davvero incantevole, vero? Anche perché, diciamoci la verità, con indosso questo abito, le forme di Belen Rodriguez sono ancora più accentuate. Ed è davvero una visione magnifica.

Belen ed Antonino sono davvero stupendi insieme, c’è da ammetterlo. Siete d’accordo anche voi?