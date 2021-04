Belen Rodriguez è alle Maldive in compagnia della sua dolce metà, Antonino Spinalbese: il suo look ha attirato l’attenzione, in una foto pubblicata nelle ultime ore è spuntato un dettaglio che hanno notato in molti!

Si trova alle Maldive per godersi un po’ di relax. Belen Rodriguez è volata in un resort di lusso, davvero da sogno, in compagnia della sua dolce metà. La showgirl ed Antonino Spinalbese tra baci, scatti incantevoli e pancioni, stanno condividendo la loro vacanza con i loro follower. Su Instagram sono comparse parecchie fotografie della coppia che presto darà il benvenuto a Luna Marie. Belen è incinta ed a giudicare dal pancione, la piccola che porta in grembo sta crescendo giorno dopo giorno! Vi abbiamo già parlato del luogo incantevole in cui la coppia ha deciso di soggiornare: ma avete notato l’anello che porta al dito Belen nel selfie scattato?

Belen Rodriguez, il look premamam fa il pieno di like: tutti hanno notato quel dettaglio

Belen Rodriguez non appena atterrata alle Maldive ha deciso subito di scattarsi una fotografia. Ha pubblicato un nuovo post sul suo canale Instagram nel quale lancia anche un nuovo look premamam! Indossa un incantevole abitino verde firmato The Andamane, come lei stessa ha reso noto taggando il marchio nel post.

Gli occhi dei più attenti però sono finiti sulle mani della showgirl argentina: al dito pare abbia un anello piuttosto importante! Si tratterà di un regalo di Antonino? O addirittura di una proposta di matrimonio? Ecco il post di cui vi stiamo parlando:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Non conosciamo la risposta ovviamente: ricordiamo però le parole del compagno di Belen. Ai microfoni di Chi, l’hair stylist confessò: “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre”.