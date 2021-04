A distanza di pochissime ore dall sua eliminazione dall’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci è ritornata sui social: messaggio per i followers.

È stata l’ultima eliminata de L’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci. Al ballottaggio con Andrea Cerioli, la giovanissima ragazza ha così dovuto abbandonare la Palapa e il suo gruppo di amici. Ed ha fatto ritorno a casa. Aspettava con ansia questo momento, c’è da ammetterlo. Anche perché, già in diverse occasioni, la giovane Gucci ha ammesso di non avere più le forze per poter continuare il suo percorso in Honduras. È proprio per questo motivo che, arrivata a Playa Esperenza, Drusilla ha deciso di non proseguire il suo cammino. E di abbandonare definitivamente il gioco. Da quel momento, sono trascorsi pochissime ore. Eppure, soltanto pochissimo tempo fa, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio sui social. E di interagire, quindi, con i suoi sostenitori. Scopriamo insieme ogni cosa.

Drusilla Gucci dopo L’Isola dei Famosi, il messaggio per i fan: le sue parole

Appena eliminata da L’isola dei Famosi e riappropriatasi del suo telefono cellulare, la simpaticissima Drusilla Gucci non ha affatto potuto fare a meno di ritornare sui social. E di scrivere, così, un lungo messaggio per i suoi fan. È uscita con Andrea Cerioli, lo sappiamo benissimo. Eppure, questa con l’ex tronista di Uomini e Donne non era affatto la prima nomination che la Gucci ha subito. Già in diverse e precedenti occasioni, infatti, la giovane era finita al ballottaggio. E sempre era riuscita ad avere la meglio sul suo “rivale”. Insomma, Drusilla era molto amata dal pubblico italiano. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la Gucci non ha affatto potuto fare a meno di dedicare proprio ai suoi sostenitori delle splendide parole. È proprio a coloro che, in questo percorso, l’hanno supportata che Drusilla non perde occasione di ringraziare.

Un messaggio, c’è da ammetterlo, molto chiaro. Dal quale, tra l’altro, si capisce chiaramente quanto l’affetto che Drusilla prova nei confronti dei suoi sostenitori sia davvero immenso. Vi è dispiaciuta la sua eliminazione?