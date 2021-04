Nel corso di una sua intervista, Elettra Lamborghini ha annunciato la decisione che prenderà dopo L’Isola dei Famosi: la rivelazione.

È una delle protagoniste indiscusse di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini. In compagnia di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, due veri e propri personaggi d’eccezione, la bellissima cantante è una delle opinioniste dell’adventure reality di Canale 5. È proprio in queste nuove vesti che, spesso e volentieri, la regina del twerk è solita intrattenere il pubblico italiano, oltre per la sua bellezza e con dei look davvero da sballo, con delle perle di simpatia davvero uniche. Stando a quanto si apprende dalle sue parole rilasciate durante una sua intervista a Libero Quotidiano, sembrerebbe che, dopo proprio L’Isola dei Famosi, la bella Lamborghini abbia preso un’importante decisione. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, state tranquilli: non facciamo affatto riferimento a nulla di grave. Però, vi anticipiamo: queste sue parole non vi faranno affatto piacere. Scopriamo tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini prende un’importante decisione: è ufficiale, accadrà dopo L’Isola dei Famosi

Proprio nel corso della sua recentissima a Libero Quotidiano, come dicevamo precedentemente, la bella Elettra Lamborghini non ha affatto potuto fare a meno di comunicare l’importante decisione. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo L’Isola dei Famosi, la cantante abbia deciso di prendersi una pausa. E di voler dedicare del tempo a se stessa. “partecipo a L’Isola dei famosi e poi basta: mi fermo un po’”, ha detto Elettra Lamborghini. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? E, soprattutto, perché la cantante ha preso questa decisione? La risposta, diciamoci la verità, è davvero semplicissima: questo è stato un anno davvero intenso per la Lamborghini. A partire, quindi, dal matrimonio e della sua organizzazione. Fino ad una serie di lutti che l’hanno completamente addolorata. “Penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero”, ha continuato a dire l’opinionista de L’isola dei Famosi. Sottolineando, inoltre, di avere bisogno di questa pausa per ritornare al 100%.

“Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso. Ma soprattutto voglio tornare a cantare”, ha concluso Elettra Lamborghini. Insomma, una notizia davvero “spiacevole”. Anche perché sappiamo benissimo quanto la cantante sia amata.