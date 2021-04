Elisabetta Gregoraci torna in tv: fan pazzi di gioia per l’annuncio, ecco dove la vedremo nelle prossime ore.

È stata una delle concorrenti più amati della quinta edizione del GF Vip. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, che grazie all’esperienza nella casa più spiata della tv ha conquistato un vero e proprio esercito di fan. Fan che, anche dopo la fine del programma, continuano a supportarla e seguirla, soprattutto attraverso i social. Su Instagram, in particolare, la conduttrice e showgirl calabrese è molto attiva: il suo profilo conta ben un milione e 800 mila followers! È proprio nelle sue storie di Instagram che, poche ore fa, la Gregoraci ha dato una bellissima notizia ai suoi fan: tra qualche ora sarà di nuovo in tv, in un programma amatissimo. Dove e quando potremo vederla? Ve lo sveliamo subito!

Elisabetta Gregoraci torna in tv: l’annuncio su Instagram fa impazzire i followers

Splendida notizia per i fan di Elisabetta Gregoraci. Dopo la partecipazione alla prima puntata di Avanti un altro pure di sera, la bellissima showgirl apparirà nuovamente sul piccolo schermo. Ad annunciarlo è stata proprio lei, ieri sera, in una story postata sul suo canale Instagram. “Domani sera con Enrico”, scrive Elisabetta, postando uno scatto in compagnia di Enrico Papi. Proprio così: questa serra, 14 aprile 2021, Elisabetta sarà a Guess my age, il game show di Tv 8, in onda nella fascia preserale. Obiettivo del gioco indovinare l’età di personaggi sconosciuti, con l’aiuto di piccolo indizi.

Una notizia meravigliosa per i fan della Gregoraci, che questa sera saranno super sintonizzati su TV8. E voi, seguirete la putata di Guess My Age.

La capsule collection

E ai suoi fan Elisabetta ha fatto un’altra grande sorpresa dopo l’esperienza al GF Vip: alcune capsule di T-shirt, cappellini e felpe con alcune tra le sue frasi iconiche: una su tutte, il famoso “Ma cosa ne sssai?”, esclamato da Elisabetta in una lite con la Elia. Una collezione che ha fatto impazzire i fan, che non hanno perso tempo ad acquistare i loro capi preferiti.