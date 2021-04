Icona indiscussa di Hollywood, fascino senza tempo e talento straordinario: il retroscena straordinario sul passato di George Clooney che non tutti conoscono

Fascino senza tempo, talento eccezionale: George Clooney è un’icona indiscussa di Hollywood, uno degli attori più amati a livello internazionale. Nato nel 1961, il successo arriva con la partecipazione all’amatissima serie tv “E.R – Medici in prima linea” che lo consacra alla celebrità. Seguono poi film diventati dei veri e propri cult, basti pensare a “Oceani Eleven” e tutti i suoi seguiti. Premio Oscar come miglior attore per “Syriana” e per il miglior film con “Argo”, George Clooney è uno degli interpreti di maggiore spessore del cinema americano, in grado di cimentarsi in ruoli diversi e generi diversi, spaziando dal dramma alla commedia. Qualche mese fa, aveva fatto preoccupare il pubblico a causa di un improvviso ricovero, conclusosi, per fortuna, nel migliore dei modi. C’è un retroscena, sul passato di George Clooney, di cui non tutti sono a conoscenza: lo avreste immaginato?

George Clooney, straordinario retroscena del passato

Felicemente sposato con la bellissima Amal, padre di due splendidi gemelli, George Clooney è un’icona di fascino e talento. La sua brillante e straordinaria carriera ne è la conferma. Forse non tutti lo sanno ma, in passato, il celebre attore sembrava propendere per una strada diversa da quella nel mondo dello spettacolo. Quale? George Clooney, durante gli anni di studio all’Augusta High School, nel Kentucky, dove si era trasferito con i genitori, ha dimostrato di possedere un grande talento per due sport in particolare. L’attore, infatti, giocava molto bene sia a baseball che a pallacanestro. Tanto che, nel 1977, pare abbia fatto un provino per entrare a far parte di una squadra di professionisti, la Cincinnati Reds. Tuttavia, sembra che quella non fosse la sua strada e l’interprete non riuscì ad ottenere un ingaggio e un contratto. Per nostra fortuna, potremmo dire, che abbiamo così avuto la possibilità di vederlo nelle vesti di attore!

Lo avreste mai immaginato?