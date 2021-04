Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono stati protagonisti di un siparietto durante Striscia la Notizia che ha creato una bufera sui social. Ecco cosa è successo.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono finiti nel mirino di una pagina nota americana che li avrebbe accusati di razzismo. Parliamo di Diet Prada, un popolare profilo social seguito da 2,7 milioni di persone che tempo fa è stato in prima linea nel movimento per ‘salvare Britney Spears’. Diet Prada ha pubblicato nelle ultime ore un post che vede protagonisti Michelle Hunziker e Gerry Scotti, conduttori di Striscia La Notizia: la pagina li accusa di razzismo. I due volti del famoso tg satirico hanno introdotto un servizio dell’inviato Pinuccio dedicata alla gestione della sede Rai di Pechino ‘imitando’ il modo di parlare dei cinesi. Ecco le parole di Diet Prada.

Leggi anche: Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro per Francesco Totti: la confessione su ‘Speravo de morì prima’

Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo: il siparietto accende la bufera

Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono al centro di una durissima critica da parte di Diet Prada, una nota pagina social, curata da Tony Liu e Linsdey Schuyler. I due conduttori di Striscia la Notizia nella puntata di lunedì scorso, 12 aprile, hanno introdotto un servizio dedicato alla gestione della sede Rai di Pechino utilizzando la pronuncia cinese e modificando la forma dei loro occhi con le mani. A Diet Prada non è andato giù il comportamento dei due conduttori del tg satirico e così ha scritto un lungo messaggio.

“Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di “RAI”. I conduttori hanno quindi continuato alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti intesi a caricaturizzare i lineamenti asiatici. A un certo punto, con gli occhi alzati, Hunziker ha parlato in modo incomprensibile. L‘episodio è stato seguito da 4.662.000 spettatori secondo Auditel, società che misura i dati della TV italiana. Striscia la Notizia va in onda su Canale 5, un canale televisivo di Mediaset, società di mass media di destra di proprietà dell’ex premier Silvio Berlusconi” sono le parole che si leggono. Diet Prada scrive che entrambi i conduttori sono personaggi pubblici apprezzati. Ecco il post pubblicato dalla nota pagina Instagram: