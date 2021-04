Nei giorni scorsi, Zlatan Ibrahimovic è stato sorpreso al ristorante seppure in zona rossa: le parole di Letizia Moratti.

In questi ultimi giorni, Zlatan Ibrahimovic ha catturato i riflettori su di sé. Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che, nei giorni scorsi, l’attaccante del Milan sia stato sorpreso in un noto ristorante milanese in compagnia di alcuni suoi amici, nonostante la Lombardia fosse stata dichiarata zona rossa. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, tra l’altro, era stato giustificato dallo stesso chef del ristorante, contattato da Fanpage, che quello non era altro che un pranzo di lavoro. Sarà davvero così? Non lo sappiamo! Una cosa, però, è certa: la presenza di Zlatan Ibramovic e di altri nel ristorante ha colpito davvero tutti. È proprio per questo motivo che, al Pirellone, non si è affatto potuto fare a meno di affrontare l’argomento. Non soltanto, infatti, è intervenuto Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa, ma anche Letizia Moratti ha espresso chiaramente la sua opinione. Scopriamo tutti i dettagli.

Zlatan Ibrahimovic al ristorante nonostante la zona rossa: cosa accadrà adesso

La segnalazione su Zlatan Ibrahimovic, sorpreso in un ristorante milanese nonostante la zona rossa lombarda, riportata da Fanpage.it, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passata inosservata. Ed è proprio per questo motivo che, al Pirellone, Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa, non ha affatto potuto fare a meno di esprimere la sua opinione in merito. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che il consigliere dell’opposizione abbia chiesto di rimuovere “il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid dai siti istituzionali di Regione Lombardia”. Una richiesta, da come si può chiaramente comprendere, chiara e specifica. Verrà, però, accolta? Al momento, ovviamente, non abbiamo alcuna informazione al riguardo. Fatto sta che, stando a quanto si legge, sembrerebbe che Letizia Moratti abbia accolto la richiesta. Ed abbia detto di essere pronta a raccontare e segnalare l’episodio all’assessore Bolognini.

Cosa succederà adesso? Verrà accolta la richiesta di Michele Usuelli di rimuovere il video di Zlatan Ibrahimovic? Staremo a vedere!