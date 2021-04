Isola dei Famosi, scintille in arrivo: due nuove naufraghe hanno un ex fidanzato in comune; cosa accadrà in Honduras?

La quindicesima edizione dell’Isola dei famosi è entrata ormai nel vivo. La fame si fa sentire sempre di più e il clima in Honduras è sempre più acceso: le discussioni sono all’ordine del giorno. E a portare ancora più scompiglio sull’isola sarà l’arrivo di nuovi concorrenti, pronti ad entrare nel cast ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi. Ebbene, tra due nuove naufraghe in arrivo potrebbe esserci qualcosa in sospeso, o meglio un ex in comune! Ecco di chi si tratta e chi sono le nuove concorrenti.

Isola dei Famosi, scintille in arrivo in Honduras: stanno per arrivare due naufraghe con un ex fidanzato in comune

Scintille in arrivo all’Isola dei Famosi. Tra le nuove concorrenti che stanno per approdare nel reality ci sono anche Emanuella Tittocchia e Manuela Ferrera. Tutto normale, se non fosse che le due hanno un ex fidanzato in comune: Biagio D’Anelli, ex del GF e noto opinionista. Un retroscena che non tutti conoscevano, ma che potrebbe creare grande scompiglio: anche perché, come ha dichiarato Biagio a Nuovo TV, le loro storie si sono spesso intrecciate, con vari tira e molla. Pare che mentre frequentava l’una, vedeva anche l’altra: insomma, sarà curioso vedere come si rapporteranno all’interno del reality di Canale 5! Ci saranno discussioni tra le due naufraghe o, inaspettatamente, riusciranno ad instaurare un bel rapporto? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.

Ricordiamo che la prossima puntata de L’Isola dei famosi andrà in onda regolarmente giovedì sera, ma non in diretta: a causa della sovrapposizione con l’edizione spagnola Supervivientes, il reality condotto da Ilary Blasi sarà registrato di pomeriggio e sarà trasmesso in serata. Il televoto, infatti, sarà chiuso da Massimiliano Rosolino durante il daytime di giovedì pomeriggio. Noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità dall’Honduras, e voi?