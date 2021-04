Isola dei Famosi, il naufrago lascia Playa Reunion per accertamenti medici: cosa è successo ad uno dei concorrenti del reality show di Canale 5.

La quindicesima edizione de L’Isola dei famosi è entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire ogni giorno di più e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. A rendere ancora più acceso il clima in Honduras sarà l’ingresso di tanti nuovi concorrenti, che nelle prossime puntate entreranno ufficialmente nel cast della trasmissione. Nel frattempo, sull’isola le fazioni sono sempre più divise e un naufrago in particolare ha deciso di distaccarsi dal gruppo: si tratta di Brando Giorgi, che sembra andare d’accordo davvero con poche persone a Playa Reunion. Playa dalla quale si è allontanato qualche ora fa: nel daytime di oggi, 14 aprile 2021, abbiamo visto Brando lasciare la spiaggia per sottoporsi ad accertamenti medici.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, il naufrago lascia Playa Reunion: Brando Giorgi si allontana per accertamenti medici

Brando Giorgi ha abbandonato momentaneamente l’Isola per accertamenti medici. Lo abbiamo scoperto oggi, durante la puntata del daytime del reality show di Canale 5. Non è stato esplicitato nulla di più, ma, come già successo ad altri naufraghi, l’attore dovrebbe tornare regolarmente in gioco non appena tutto si risolve. Nelle immagini in onda oggi, abbiamo visto Brando salutare il resto del gruppo: nonostante i diverbi delle ultime settimana, tutti hanno salutato il compagno, augurandogli buona fortuna. Ricordiamo che proprio Brando è il leader di questa settimana, avendo avuto la meglio nella prova del fuoco contro Valentina Persia. E quest’ultima è stata proprio scelta dal leader come terza nominata della settimana, che si è unita a Fariba e Roberto Ciufoli, già nominati dal gruppo.

Chi sarà il prossimo eliminato e, soprattutto, sceglierà di unirsi al resto della naufraghe su Playa Esperanza? Per scoprire tutte le ultime novità dall’Honduras non perdetevi la prossima puntata, in onda giovedì sera su Canale 5!