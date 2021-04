Tutto sarebbe nato da un autografo, racconta Katia, che confessa: “L’ho seguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”. Un rapporto altalenante e certamente non facile, che ha portato non poche sofferenze all’attrice. “A un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi”, ha dichiarato al settimanale. La finalista di LOL ha spiegato questo atteggiamento iniziale di Pisani col fatto che all’epoca lui era agli albori della sua carriera ed era quindi concentrato molto su quell’ambito. Fino a quando, racconta, si è deciso a tornare per restare finalmente. “Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”.