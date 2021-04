Clamoroso scherzo per Fedez durante le riprese di LOL Chi ride è fuori: il video spunta fuori solo ora! Il rapper terrorizzato!

LOL Chi ride è fuori è il programma targato Amazon Prime che ha avuto un successo davvero pazzesco. Dieci comici ci sono ritrovati chiusi in una grande stanza: il gioco, tutto da ridere, prevede che nessuno dei concorrenti possa accennare anche solo un sorriso. A vincere la gara, dopo tante ore di gioco, è stato Ciro Priello, il componente dei The Jackal. Il programma televisivo ha avuto un successo incredibile: a distanza di settimane dalla sua uscita ancora tutti ne parlano! Fedez, conduttore del game show insieme a Mara Maionchi, ha pubblicato un retroscena incredibile che riguarda le prove del programma. Mentre registravano il promo, coloro che lavorano dietro le quinte hanno deciso di fare uno scherzo clamoroso al rapper!

LOL Chi ride è fuori, clamoroso scherzo per Fedez: è successo durante le prove

Lol Chi ride è fuori è il programma che ha conquistato milioni di italiani. Tutti gli amanti del game show hanno visto e rivisto i video che girano sul web o le puntate presenti su Amazon Prime. Non tutti sanno che durante le prove è stato fatto un clamoroso scherzo a Fedez! Il rapper, conduttore del programma, ha pubblicato questa mattina nelle sue Instagram stories un video inedito: “Ho trovato su Youtube il promo di LOL non tagliato dove mi fanno degli scherzetti” spiega Fedez.

Ma di cosa si tratta? Tra un ripresa e l’altra, è stato organizzato uno scherzo per il rapper. Mentre il conduttore è al telefono, in video si vede un uomo precipitare dal soffitto: una volta schiantato a terra, si vede Fedez completamente terrorizzato. “Chiamate un medico” urlano altri operai mentre il marito della Ferragni chiede aiuto per alzare l’uomo a terra! Si tratta di un clamoroso scherzo che ha fatto ridere tutti: in particolare, è la faccia sconvolta di Fedez ad aver fatto sorridere!