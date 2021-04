Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta: l’attore di Mamma ho perso l’aereo è diventato papà di Dakota. La magnifica notizia è appena arrivata.

Una magnifica notizia arriva questa mattina. Dal giornale Esquire si apprende che il famosissimo attore è diventato papà per la prima volta! Parliamo di Macaulay Culkin, il celebre ‘Kevin McCallister’ nei film Mamma ho perso l’aereo. Il film uscito nel 1990 è noto e visto ancora oggi: grazie a quel ruolo, Macaulay divenne l’attore bambino più ricco e famoso di Hollywood! Il classe ’80, dall’ottobre 2017 ha una dolce metà. Parliamo di Brenda Song, la co-star insieme a lui in Changeland. La nota attrice americana e Mac sono diventati genitori!

Macaulay Culkin, magnifica notizia: l’attore è diventato papà per la prima volta

Macaulay Culkin è diventato papà per la prima volta! Lui e la sua dolce metà, Brenda Song, hanno dato vita a Dakota. Il maschietto, primogenito della coppia nota del cinema, si chiama così in onore della sorella dell’attore scomparsa nel 2008 in un incidente. Dakota Culkin è nato, si legge, lunedì 5 aprile a Los Angeles! Su Esquire leggiamo che la coppia, dopo la nascita del piccolo, si è detta felicissima. E’ proprio il portale a dare la notizia che arriva solo ora, dopo già alcuni giorni dalla nascita del piccolo.

Come si sono conosciuti Macaulay e Brenda? Entrambi hanno recitato in un film ambientato in Thailandia, Changeland. Una storia divertente e commovente che parla di amicizia ha fatto conoscere i due attori. Sono andati a vivere insieme ed il loro amore è davvero a cinque stelle. Si legge sul portale Esquire che erano già genitori Mac e Brenda, di tanti animali! Tre gatti, alcuni pesci, uno Shiba Inu ed un pappagallo sono i migliori amici della coppia di attori!