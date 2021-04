Maurizio Costanzo irriconoscibile in una vecchissima foto con Totò

Il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo irriconoscibile in una foto abbastanza vecchia accanto a Totò

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più famosi in Italia, se non al mondo. La sua carriera è iniziata negli anni Cinquanta. Ha iniziato a lavorare in radio, ma è in televisione che raggiunge il successo come ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati. Costanzo può essere definito uno dei capisaldi del genere del talk-show. Egli è stato infatti l’ideatore di Bontà loro, che si può considerare a buon diritto il primo esempio di talk-show della televisione italiana. Il suo spettacolo televisivo più famoso è senza ombra di dubbio il Maurizio Costanzo Show. Proprio in questo programma, il conduttore televisivo ha lanciato numerosi personaggi televisivi, tra cui Vittorio Sgarbi, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola e tanti altri ancora.

Maurizio Costanzo irriconoscibile in una vecchia foto con Totò

Nel corso della sua carriera, oltre che lanciare personaggi divenuti poi famosi, Maurizio Costanzo ha anche conosciuto tantissime personalità importanti. Oltre a tutti i personaggi intervistati in questi anni durante il Costanzo Show, all’inizio della sua carriera Costanzo ha realizzato una delle interviste alle quali è più legato. Egli è cresciuto con il sogno di diventare un giornalista ed ha intrapreso tale carriera a soli diciotto anni, lavorando come cronista per il quotidiano romano Paese Sera. L’anno dopo entra nella redazione del Corriere Mercantile di Genova. A ventidue anni arriva la grande chiamata: Costanzo inizia a lavorare per TV Sorrisi e Canzoni, uno dei settimanali più importanti del paese.

Per Tv Sorrisi e Canzoni, Costanzo intervista tantissime personalità illustri, tra cui il principe Antonio De Curtis, in arte Totò. La pagina Facebook dedicata all’attore napoletano ha pubblicato una foto dei due insieme e nello scatto Costanzo è, oltre che molto giovane, anche irriconoscibile. Il giornalista e conduttore televisivo ovviamente è cambiato molto rispetto ad adesso.